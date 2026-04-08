Pháp luật

An ninh - trật tự

Tạm giữ khẩn cấp đối tượng hành hung cụ bà ở Gia Lai

SGGPO

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với người đàn ông chửi bới, xúc phạm và hành hung cụ bà 60 tuổi ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Tối 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Nguyễn Văn Ý (SN 1991, trú khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Nguyễn Văn Ý bị tạm giữ khẩn cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4 giờ 40 phút ngày 7-4, Ý cùng 2 người bạn đến ăn bánh bèo tại quán của bà T.T.L. (SN 1966, trú cùng phường Quy Nhơn Nam) trên đường Hoàng Văn Thụ.

Tại đây, do mâu thuẫn trong mua bán, Ý chửi bới, xúc phạm bà L., dùng dao hăm dọa, ném ghế nhựa, đánh vào đầu và mặt bà L. gây thương tích. Khi con trai bà L. đến can ngăn, Ý tiếp tục rượt đuổi đánh.

Đối tượng Ý liên tục chửi bới, xúc phạm và tấn công vào cụ bà

Sự việc diễn ra từ khoảng 4 giờ 30 phút đến 4 giờ 55 phút ngày 7-4, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây bức xúc dư luận.

Công an tỉnh Gia Lai nhận định hành vi của Ý mang tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, có dấu hiệu tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bà T.T.L. đang điều trị tại bệnh viện

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

NGỌC OAI

Từ khóa

hành hung khẩn cấp tạm giữ điều tra công an nhổ nước bọt tấn công cụ bà cụ bà ở Gia Lai Gia Lai Quy Nhơn Nguyễn Văn Ý

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn