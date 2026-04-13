Bắt nhóm chuyên trộm cắp tài sản du khách dọc bờ biển Nha Trang

Chiều 13-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định tạm giữ, thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp nhóm 3 đối tượng trộm cắp tài sản của du khách dọc bờ biển Nha Trang.

Ảnh màn hình 2026-04-13 lúc 15.38.06.png
Hình ảnh nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của du khách dọc bờ biển Nha Trang. Ảnh: CACC

Nhóm 3 đối tượng cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa, gồm: Nguyễn Thị Loan (49 tuổi, trú phường Tây Nha Trang) và con gái là Nguyễn Thị Thu (34 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang), Nguyễn Tuấn Tiến (38 tuổi, trú phường Nha Trang).

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 2 đến 9-4, nhóm này đã thực hiện trót lọt 6 vụ trộm, chiếm đoạt 9 điện thoại di động giá trị cao cùng 400 USD của du khách. Trong đó, Thu và Tiến có nhiệm vụ quan sát, phát hiện du khách sơ hở để ra hiệu, cảnh giới cho Loan trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

Số tài sản trộm được, Loan giao cho Thu và Tiến mang đi tiêu thụ rồi chia nhau tiêu xài.

Ảnh màn hình 2026-04-13 lúc 15.36.49.png
Các đối tượng tại cơ quan công an (từ trái qua: Loan, Tiến, Thu). Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, đây là nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, các đối tượng đều có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Tin cùng chuyên mục

