Nghi phạm trẻ tuổi sát hại tài xế xe ôm công nghệ khai gì?

Chiều 16-8, Công an TPHCM vẫn đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với nghi phạm C.P.T. (18 tuổi, quê Đồng Nai), để làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại hẻm 314, đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Lời khai ban đầu của nghi phạm. Clip: CACC

Nạn nhân là ông L.H.P. (47 tuổi), hành nghề xe ôm công nghệ.

Theo lời khai ban đầu, do cần tiền làm ăn nên nghi phạm T. muốn cướp xe, điện thoại của nạn nhân để ra Hà Nội.

T. đặt cuốc xe 45.000 đồng, đến địa chỉ trên thì hù dọa ông P. để cướp xe, lấy điện thoại nhưng do bản thân quá hoảng loạn mới ra cớ sự.

Con dao do T. tự mua sẵn. Khi thực hiện xong hành vi phạm tội thì T. vứt trong bụi chuối gần hiện trường.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 22 giờ 18 phút đêm 15-8, ông P. chở một nam thanh niên vào hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây. Sau khi vào hẻm, nam tài xế bất ngờ quay đầu xe.

Vài giây sau, một tiếng la hét lớn vang lên. Nghi can cầm dao chạy ra khỏi hẻm, còn nạn nhân đuổi theo sau một đoạn ngắn rồi quay lại xe.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CTV

Ông P. sau đó gục xuống đường, tựa lưng vào tường. Người dân địa phương phát hiện nạn nhân có vết thương ở cổ, mất nhiều máu và tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Công an TPHCM đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh.

Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ động cơ và toàn bộ diễn biến vụ việc.

THU HOÀI - KIẾN VĂN