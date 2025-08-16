Danh tính nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ

Pháp luật

Ngày 16-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ C.P.T (17 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ án nam tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) vào đêm 15-8, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông L.H.P. (47 tuổi, ngụ TPHCM).

Ông P. hiện đang làm tài xế xe ôm công nghệ, sống trọ cùng em trai là anh L.H.H. tại xã Tân Nhựt, TPHCM. Theo anh H., ông P. chưa lập gia đình, thường chạy xe ban đêm, cuộc sống hai anh em còn nhiều khó khăn.

tai xe.jpg
Khu vực hiện trường nam tài xế bị sát hại. Ảnh: AX

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 15-8, nhiều người dân trong hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai nghe tiếng la hét, chạy ra thì thấy ông P. đang giằng co với một thanh niên.

Nhân chứng cho biết, nạn nhân bị tấn công vào cổ nhưng vẫn cố gắng truy đuổi kẻ tấn công ra đến đường lớn. Sau đó ông P. quay lại hẻm, gục xuống và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy cùng túi xách và ví tiền của ông P. vẫn còn nguyên.

z6911847473223_091619cc31f54387998f82f9df186c77.jpg
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: AX

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng. Nghi phạm C.P.T nhanh chóng bị bắt ở khu vực gần hiện trường. Người này đã thừa nhận hành vi.

Hiện Công an TPHCM đang làm rõ động cơ gây án và toàn bộ diễn biến vụ việc.

