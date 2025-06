Ngoại trưởng Iran đến Nga

Ông Abbas Araghchi đến Moscow để tham vấn với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao khác của Nga liên quan các diễn biến khu vực và quốc tế. Trước khi đến Nga, ông Araghchi khẳng định: "Nga là bạn của Iran, chúng tôi có quan hệ đối tác chiến lược".

Vào ngày 21-5, Quốc hội Iran thông qua Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện kéo dài 20 năm với Nga. Thỏa thuận này không chỉ củng cố hợp tác kinh tế, thương mại mà còn mở ra một chương mới trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh giữa hai nước.

Trong khi đó, tờ USA Today đưa tin, Chính phủ của Tổng thống Donald Trump, cũng như các cơ quan thực thi pháp luật tại các thành phố trọng điểm ở Mỹ, đang trong tình trạng báo động cao để đề phòng bất kỳ hành động trả đũa nào của Iran bên trong nước Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo an ninh toàn cầu, kêu gọi công dân Mỹ ở nước ngoài nâng cao cảnh giác do tình hình xung đột leo thang ở Trung Đông. Công dân Mỹ được khuyến nghị theo dõi các khuyến cáo du lịch, thông tin quốc gia cụ thể và mọi cảnh báo an ninh mới nhất trước khi lên kế hoạch di chuyển.