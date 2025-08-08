Mỹ hủy bỏ các dịch vụ ngân hàng mang tính phân biệt đối xử

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu ngành ngân hàng đảm bảo không từ chối các dịch vụ tài chính dựa trên quan điểm chính trị hoặc tôn giáo.

Chi nhánh Bank of America tại Quảng trường Thời đại. Ảnh: EPA

Một số tổ chức tài chính đã tham gia các chương trình giám sát do chính phủ chỉ đạo chống lại những người bảo thủ sau vụ tấn công Điện Capitol ngày 6-1-2021. Theo sắc lệnh được ký ngày 7-8, những hành vi như vậy không phù hợp với một xã hội tự do và nguyên tắc, và rằng việc cung cấp dịch vụ ngân hàng phải dựa trên những rủi ro thực tế, có thể đo lường và biện minh được.

Do đó, sắc lệnh chỉ đạo các cơ quan quản lý xem xét tất cả các ngân hàng thuộc quyền giám sát về mọi hành vi, hiện nay hoặc trước đây, có khả năng ngăn cản khách hàng dựa trên quan điểm chính trị hoặc tôn giáo; chỉ đạo các cơ quan quản lý xóa bỏ bất kỳ chính sách hoặc hành vi nào cản trở các ngân hàng cung cấp dịch vụ dựa trên các lý do phi tài chính. Sắc lệnh cũng yêu cầu phạt tiền hoặc áp dụng các biện pháp kỷ luật khi cần thiết.

Trong một tuyên bố chung, các tập đoàn ngân hàng lớn đã hoan nghênh động thái nhằm kiểm soát các quy định vô lý; cho biết sắc lệnh mới có thể mang lại sự rõ ràng mà các bên cho vay mong muốn.

Trước đó, các ngân hàng lớn cũng liên tục khẳng định không từ chối khách hàng vì lý do chính trị hoặc các lý do dựa trên niềm tin khác, đồng thời kêu gọi ban hành các hướng dẫn liên quan quản lý và giám sát rõ ràng hơn.

HẠNH CHI