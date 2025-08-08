Dư chấn tiếp diễn ở quần đảo phía Nam Kamchatka (Nga)

Ngày 8-8 đã xảy ra trận động đất có độ lớn 5,1 gần thị trấn Severo-Kurilsk trên quần đảo phía Nam bán đảo Kamchatka (Nga). Trận động đất này được ghi nhận 3 giờ sau rung chấn có độ lớn 4,8 độ Richter.

Trận động đất có độ lớn 5,1 gần thị trấn Severo-Kurilsk trên quần đảo phía Nam bán đảo Kamchatka (Nga). Ảnh : Volcano Discovery

Theo bà Elena Semenova, Giám đốc Trạm địa chấn Yuzhno-Sakhalinsk, trận động đất có độ lớn 5,1 độ Richter xảy ra lúc 15 giờ 43 phút ngày 8-8 (giờ địa phương, tức 11 giờ 43 phút giờ Việt Nam) trên vùng biển Thái Bình Dương, cách thị trấn Severo-Kurilsk hơn 120km về phía Đông, với chấn tiêu sâu 53km.

Sau đó, khu vực tiếp tục ghi nhận một số dư chấn nhẹ khoảng 3,0 độ Richter. Không có cảnh báo sóng thần nào được phát đi sau trận động đất.

Cuối tháng 7 vừa qua, một trận động đất mạnh 8,8 độ Richter đã xảy ra tại bán đảo Kamchatka, được ghi nhận là trận động đất có cường độ lớn nhất tại khu vực này kể từ năm 1952.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Liên hợp Địa vật lý – chi nhánh Kamchatka (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga – RAS), trận động đất xảy ra ngày 30-7 đã kích hoạt đồng thời 7 ngọn núi lửa phun trào trong khu vực, đồng thời gây ra hiện tượng dịch chuyển địa tầng về phía đông nam.

Trong đó, mức độ dịch chuyển lớn nhất ở khu vực phía nam bán đảo Kamchatka và đạt gần 2m, tương đương với sự dịch chuyển theo phương ngang do trận động đất ở Nhật Bản năm 2011 gây ra.

KHÁNH HƯNG