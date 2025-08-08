Thông tin trái chiều về cuộc gặp giữa hai Tổng thống Nga và Mỹ

Ngày 8-8, truyền thông Nga và Mỹ đã dẫn nhiều nguồn tin hé lộ về thời điểm cũng như địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù có phần trái chiều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: KREMLIN.RU

Theo hãng Fox News (Mỹ), hai nhà lãnh đạo có thể sẽ gặp nhau vào ngày 11-8 tới. Thủ đô Rome của Italy được cân nhắc là địa điểm tổ chức sự kiện này. Thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ được củng cố sau khi ngày 7-8, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, xác nhận Moscow và Washington đã đạt thỏa thuận về việc tổ chức một cuộc gặp “trong những ngày tới”. Hai bên đang hướng tới thời điểm vào tuần sau, song ngày chính xác sẽ phụ thuộc vào tiến độ chuẩn bị.

Trong khi đó, hãng tin TASS của Nga đã dẫn một nguồn thạo tin, bác bỏ những đồn đoán cho rằng sự kiện này sẽ diễn ra tại thủ đô Rome của Italy. Nguồn tin này nêu rõ: "Không phải châu Âu. Châu Âu sẽ không phải là địa điểm phù hợp để tổ chức cuộc gặp này".

Kế hoạch về cuộc gặp thượng đỉnh được khởi động sau chuyến thăm bất ngờ của đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steven Witkoff, tới Moscow ngày 6-8. Tại đây, ông Witkoff đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng 3 tiếng với Tổng thống Nga - một động thái được giới phân tích nhận định là tiền đề quan trọng cho cuộc gặp sắp tới.

MINH CHÂU