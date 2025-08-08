Sức sống Quảng Tây

Từ ngày 4 đến ngày 7-8, Đoàn báo chí chủ lực Việt Nam đã thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 3 ngày, 11 điểm đến - lịch trình dày đặc nhưng rất hợp lý, từ nhật báo Quảng Tây, Trung tâm Triển lãm Trung Quốc - ASEAN, Đại học Quảng Tây, Trung tâm Hợp tác Trí tuệ nhận tạo Trung Quốc - ASEAN cho đến cảng container tự động hóa... đã cho thấy sức sống mạnh mẽ của tỉnh Quảng Tây.

Nam Ninh - Thành phố xanh

Đón tôi tại sân bay Ngô Vu là Lý Thu Nguyệt với giọng miền Bắc nhẹ nhàng, nếu không nghe giới thiệu, tôi đã nghĩ đây là một sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nam Ninh. Nguyệt đang là học viên cao học tiếng Việt và đã học tiếng Việt được 7 năm.

Từ sân bay về trung tâm TP Nam Ninh bằng đường cao tốc, mỗi bên có 5 làn xe với tốc độ 120km/giờ. Hai bên đường là những dải cây xanh như những cánh rừng kéo dài đến trung tâm thành phố.

Những tưởng khi vào nội thành sẽ là bê tông cốt thép, xe cộ chen chúc... nhưng phải đến khi Nguyệt cho biết “chúng ta đã vào trung tâm thành phố được 5 phút”, tôi mới bất ngờ vì chẳng thấy khác biệt mấy; vẫn là con đường 4-5 làn xe mỗi bên, vẫn những dải cây xanh 2 bên đường. Khác chăng là, sau dải cây xanh còn có thêm làn xe 2 bánh và những tòa nhà cao tầng nằm xen kẽ với những tán cây xanh.

Đường tại TP Nam Ninh nhiều cây xanh, hoa và xe máy điện

Nam Ninh được mệnh danh là thành phố xanh, xanh trên cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đi đâu trong thành phố này cũng thấy cây lá xanh tươi. Hễ ở đâu có đất trống là ở đó có cây xanh, từ cây cổ thụ, cây cảnh, hoa...

Đoàn có 2 ngày tham quan và làm việc với 8 cơ sở, địa điểm tại TP Nam Ninh, tất cả đều có điểm chung là công nghệ và xanh. Không chỉ trong các cơ quan, doanh nghiệp, trên đường phố Nam Ninh, tiếng ồn của xe cộ, cơ giới cũng rất ít. Phương tiện cá nhân là xe điện đang được người dân ưu tiên sử dụng, với gần 40% là ô tô điện và 99% xe máy điện.

Đoàn Báo chí Việt Nam làm việc với nhật báo Quảng Tây (Trung Quốc) về ứng dụng AI vào hoạt động tác nghiệp báo chí

Trụ sở nhật báo Quảng Tây nằm dưới những tán cây xanh, yên tĩnh, thoáng mát. Bên trong trụ sở, ngoài không gian phảng phất chút cổ kính, tràn ngập bầu không khí hiện đại. Từ lầu 1 lên lầu 3 có 3 màn hình lớn (cao 2m, dài 4-6m) “chạy” các nội dung giới thiệu về báo, về Quảng Tây và màn hình tương tác các nội dung đang xử lý xuất bản.

Ông Liu Kun, Tổng Biên tập Nhật báo Quảng Tây, cho biết, báo đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình tác nghiệp, từ xây dựng kịch bản, nội dung đến biên tập, duyệt tin bài, video... mục tiêu nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả, chất lượng nội dung của báo. Hiện mỗi ngày, báo phát hành trên 300.000 bản báo giấy và nhiều nền tảng điện tử. Báo có 1.600 nhân sự, trong đó, đội ngũ kỹ thuật công nghệ công tin có khoảng 100 nhân sự. Báo cũng đang tiếp tục tuyển dụng nhân tài trẻ về làm việc.

Phát triển bền vững giữa dòng chảy hội nhập

Thăm và làm việc với Trung tâm hợp tác Trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN

Để phục vụ cho việc ứng dụng AI và mục tiêu xây dựng một cao nguyên công nghiệp AI hướng tới ASEAN, Trung Quốc đã xây dựng Trung tâm hợp tác Trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN, đặt tại TP Nam Ninh. Trung tâm nhằm thúc đẩy sự tập trung của các doanh nghiệp AI, thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp hoặc các nhóm có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở tại trung tâm. Theo đó, trung tâm hỗ trợ về quản trị dữ liệu và tính công khai; phát triển và ứng dụng mô hình; hỗ trợ triển khai hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức trong khu vực ASEAN; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng sức mạnh tính toán; hỗ trợ tập hợp nhân tài cao cấp.

Tham quan công trường kênh đào Bình Lục, Khâm Châu, Quảng Tây

Nhằm kết nối hạ tầng giao thông, vận tải, năm 2022, Trung Quốc đã khởi công xây dựng kênh đào Bình Lục, với chiều dài 134,2km nhằm rút ngắn lộ trình vận chuyển hàng hóa (trước đó phải đi qua Quang Đông, Tây Giang) 560km, rút ngắn lộ trình 1 tuần và tiết kiệm chi phí 5,6 tỷ Nhân dân tệ/năm. Tổng mức đầu tư của dự án này là 72,7 tỷ Nhân dân tệ, đến tháng 8-2025, dự án đã hoàn thành trên 80% và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Khi đưa vào hoạt động, kênh đào Bình Lục sẽ tiếp nhận tàu có trọng tải 5.000 tấn vào mùa khô, 8.000 tấn vào mùa mưa. Đặc biệt, kênh đào kết nối với sông Tây Giang, từ đó hòa vào hệ thống giao thông thủy rộng lớn của Trung Quốc nhằm tiếp nhận và vận chuyển lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc thông qua kênh đào Bình Lục đưa ra các nước ASEAN và ngược lại.

Cảng container tự động với các xe vận chuyển container hoàn toàn tự động không người lái

Cảng container tự động Khâm Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) với các xe vận chuyển container hoàn toàn tự động, không người lái

Cảng container tự động hóa Khâm Châu cũng đã được đầu tư nâng cấp với 10 bến cảng. Trong đó, có 4 bến cảng tự động có thể tiếp nhận tàu có trọng tải 200.000 tấn. Ngoài ra, cảng còn kết nối hệ thống đường sắt của Trung Quốc với ga tiếp nhận đã kết nối hệ thống tự động của cảng, giúp đa dạng phương thức vận chuyển hàng hóa khi qua đây.

Ấn tượng nhất khi đến bến cảng tự động là đoàn xe chở container không người lái nối đuôi nhau đi. Theo lãnh đạo cảng Khâm Châu, hệ thống vận chuyển container hoàn toàn tự động từ khi dỡ hàng trên tàu ra đến bãi và chuyển lên tàu thủy nội địa hoặc tàu lửa. Hệ thống này đã nâng cao hiệu suất công việc, giảm nhân lực và bảo đảm an toàn. Toàn cảng có 3.000 camera giám sát có thể phát hiện và cảnh báo nguy hiểm.

Từ thành phố xanh Nam Ninh, Trung tâm hợp tác Trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN đến kênh đào Bình Lục và cảng tự động hóa Khâm Châu đã cho thấy tầm nhìn và sức sống của tỉnh Quảng Tây. Trong diện mạo hội nhập, tất bật của dòng chảy phát triển kinh tế chung, một Nam Ninh, Quảng Tây là minh chứng mạnh mẽ cho tư duy phát triển bền vững, phát triển không đánh đổi môi trường.

Bà Nguyễn Thị Hường, Tổng lãnh sự Việt Nam tại TP Nam Ninh, Quảng Tây, cho biết, AI đã đi vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống người dân Quảng Tây. Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương đã yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải tải và sử dụng ít nhất 5 ứng dụng AI.

CHIẾN DŨNG (Từ Quảng Tây, Trung Quốc)