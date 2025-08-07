Thế giới

Phái đoàn Thái Lan đến Malaysia dự Đối thoại biên giới Thái Lan - Campuchia

Theo tờ Nation, sáng 7-8, phái đoàn của Thái Lan do Đại tướng Nattaphon Narkphanit, quyền Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, có mặt tại Kuala Lumpur, Malaysia tham dự cuộc họp Ủy ban biên giới chung cấp Bộ trưởng Quốc phòng với Campuchia.

Phái đoàn của Thái Lan đến Malaysia dự họp Ủy ban Biên giới chung cấp Bộ trưởng Quốc phòng với Campuchia. Ảnh: NATION
Phái đoàn của Thái Lan đến Malaysia dự họp Ủy ban Biên giới chung cấp Bộ trưởng Quốc phòng với Campuchia. Ảnh: NATION

Tham dự phái đoàn có Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan Snitchanok Sangkhachan, Tư lệnh lực lượng quốc phòng Thái Lan Songwit Noonpackdee, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Chatchai Bangchuad và nhiều quan chức cấp cao khác.

Trước đó, ngày 6-8, cuộc họp Ban thư ký Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Thái Lan và Campuchia diễn ra tại Malaysia đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Dự kiến, lễ ký kết các thỏa thuận sẽ được tổ chức trong phiên họp cấp cao hôm nay.

Theo kế hoạch, phía Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu. Trong phiên họp cũng sẽ có sự hiện diện của đại diện từ Mỹ, Trung Quốc và Malaysia với tư cách quan sát viên.

