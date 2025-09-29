Ngổn ngang sau bão số 10

Sáng 29-9, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại khu vực ven biển xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho thấy, bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Hàng loạt mái nhà dân, quán hàng bị tốc mái, cây cối bị gãy đổ, nhiều công trình hư hỏng nặng.