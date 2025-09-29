Xã hội

Ngổn ngang sau bão số 10

Sáng 29-9, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại khu vực ven biển xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho thấy, bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Hàng loạt mái nhà dân, quán hàng bị tốc mái, cây cối bị gãy đổ, nhiều công trình hư hỏng nặng.

Bão số 10 quét qua Hà Tĩnh, gây tốc mái, gãy cây và đổ trụ điện. Nguồn: DƯƠNG QUANG

Đặc biệt, hàng chục trụ điện bị gió bão quật gãy, đổ ngổn ngang. Trên tuyến đường ven biển, nhiều trụ điện đổ chắn ngang lòng đường, gây cản trở giao thông. Toàn khu vực hiện đang bị mất điện.

ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-03-620.jpg
Trụ điện gãy, chắn ngang đường. Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-04-421.jpg
Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-07-551.jpg
Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-08-166.jpg
Bão số 10 quét qua Hà Tĩnh gây đổ trụ điện, bật gốc. Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-31-952.jpg
Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-33-174.jpg
Khi trụ điện ngã xuống, dây diện chằng chịt. Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-33-41-446.jpg
Dây điện chằng chịt từ đồng ruộng đến trên đường. Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-10-963.jpg
Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-11-588.jpg
Bão số 10 làm đổ sập nhà cửa, tốc mái tôn. Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-12-224.jpg
Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-15-277.jpg
Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-34-697.jpg
Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-35-307.jpg
Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-35-958.jpg
Ảnh: DƯƠNG QUANG
ảnh_Viber_2025-09-29_07-27-36-576.jpg
Ảnh: DƯƠNG QUANG
DƯƠNG QUANG

