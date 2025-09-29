Ngổn ngang sau bão số 10

Đặc biệt, hàng chục trụ điện bị gió bão quật gãy, đổ ngổn ngang. Trên tuyến đường ven biển, nhiều trụ điện đổ chắn ngang lòng đường, gây cản trở giao thông. Toàn khu vực hiện đang bị mất điện.
Sáng 29-9, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP tại khu vực ven biển xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho thấy, bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Hàng loạt mái nhà dân, quán hàng bị tốc mái, cây cối bị gãy đổ, nhiều công trình hư hỏng nặng.
