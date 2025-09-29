Kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa X: Xem xét các chính sách về học phí, hoạt động thể thao

Kỳ họp xem xét, cho ý kiến Tờ trình Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc phạm vi quản lý của TPHCM từ năm học 2025-2026; mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn TPHCM từ năm học 2025-2026.

Cùng với đó là xem xét, cho ý kiến tờ trình Quy định phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn TPHCM; về một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao TPHCM.

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM cũng xem xét, cho ý kiến về Tờ trình Quy định hỗ trợ tiền ăn đối với chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố; chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1-7-2025.

Ngoài ra, kỳ họp cũng cho ý kiến đối với 34 nội dung thuộc nhóm tờ trình, dự thảo nghị quyết cá biệt được trình lần này.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG