Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Yêu cầu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng người dân

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 28-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống bão số 10 (bão Bualoi). Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển dự báo chịu tác động của bão.

Theo báo cáo ban đầu của các địa phương, đến trưa ngày 28-9, bão số 10 đã khiến 4 người chết và mất tích. Trong đó có 2 người trên tàu BV6470 gặp nạn tại Cửa Việt tỉnh Quảng Trị; 1 người bị nước cuốn trôi tại Huế và 1 người tại xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng).

Có 76 nhà tại Huế bị hư hỏng, tốc mái do dông lốc; 3 cầu tạm bị cuốn trôi (Nghệ An); ngập một số vị trí ngầm tràn, đường giao thông tại các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế.

Các lực lượng phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa) sơ tán dân đến nơi an toàn

Về công tác sơ tán dân, các tỉnh từ Ninh Bình đến Huế đã tổ chức sơ tán 4.694 hộ/11.177 người tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Trong đó, Ninh Bình 894 người, Thanh Hóa 330 hộ/1.372 người, Nghệ An 389 hộ/891 người, Hà Tĩnh 3.557 hộ/6.749 người, Quảng Trị 145 hộ/651 người, Huế 273 hộ/620 người. Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.

Các lực lượng phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) sơ tán dân đến nơi an toàn

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, yêu cầu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” và chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho nhân dân trong vùng sơ tán.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh qua khu vực rất nhiều tàu thuyền đang hoạt động; mặt khác, bão hướng vào đất liền khu vực Bắc Trung bộ, nơi vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão. Dự kiến bão đổ bộ vào ban đêm nên các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phân công nhiệm vụ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các kịch bản ứng phó, nhất là dự phòng các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể phát sinh khi bão đổ bộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo và Đài PTTH Thanh Hóa

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các địa phương để chủ động ứng phó. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn, y tế, điện lực, giao thông phải trực chiến 24/24 giờ, sẵn sàng khắc phục sự cố ngay khi bão tan.

Ngay sau cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã di chuyển vào Nghệ An kiểm tra tình hình thực tế công tác ứng phó với bão số 10.

DUY CƯỜNG