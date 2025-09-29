Bão đã vào đất liền, mưa gió trên diện rộng

Đêm 28 đến rạng sáng 29-9, bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền Bắc Trung bộ. Tâm bão nằm ở khu vực các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Thời điểm đổ bộ, bão mạnh ở cấp 10-11, giật cấp 14-15.

Cập nhật tâm bão số 10 lúc 7 giờ 50 phút ngày 29-9 qua ảnh vệ tinh. Nguồn: Z.E

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ hôm nay, 29-9, tâm bão ở vị trí khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc và 105,1 độ Kinh Đông, thuộc khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Lúc này, bão giảm cấp còn cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Vị trí bão số 10 đổ bộ đêm 28 và sáng 29-9

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho biết, trong 24 giờ qua, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Nhiều trạm ghi nhận lượng mưa trên 200mm như: Xuân Bình (Thanh Hóa) 233,2mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 204,8mm, Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 237,6mm, Quảng Hợp (Quảng Trị) 248,8mm…

Hà Nội sáng nay 29-9, mưa không ngớt. Ảnh: PHÚC HẬU

Suốt đêm 28 đến sáng 29-9, Hà Nội mưa gió không ngớt, song lượng mưa không lớn và gió không mạnh. Từ 3-4 giờ, nhiều người dậy sớm đi làm để tránh nguy cơ ngập lụt, tắc đường vào giờ cao điểm đầu tuần.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 29 đến 30-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ, cùng phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Ảnh radar quanh tâm bão với các ổ mây dông và mưa dày đặc tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ (cập nhật 7 giờ 55 phút ngày 29-9

Các vùng khác ở Bắc bộ và Bắc Quảng Trị mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Cảnh báo có mưa cường suất lớn trên 200mm/3 giờ.

Cùng thời gian này, Tây Nguyên và Nam bộ xuất hiện mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm, nguy cơ mưa cường suất lớn trên 70mm/3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 30-9, mưa lớn giảm dần trên cả nước.

* Đến 7 giờ sáng 29-9, ghi nhận tại địa bàn tỉnh Nghệ An, gió vẫn giật từng cơn kèm mưa lớn. Người dân vẫn chưa dám ra đường vì còn tiềm ẩn nguy hiểm. Cúp điện diện rộng.

Các địa bàn dọc tuyến đê sông Lam (tỉnh Nghệ An), cây cối đổ ngổn ngang, nhà tốc mái, mái tôn và bờ rô xi măng bay tứ tung. Đặc biệt, nhiều nơi đã bị ngập nặng.

Nhiều nơi tại địa bàn xã Lam Thành ngập nặng

Ông Trần Xuân Quân ở xóm 3 (xã Lam Thành) cho biết, cơn bão này mạnh hơn nhiều so với cơn bão cuối tháng 8. Nếu bình thường, sau khi gió bão thì mới mưa lớn gây ngập lụt. Tuy nhiên, cơn bão này gió mạnh kèm mưa rất lớn nên lụt đồng thời với gió bão.

Nước tràn vào nhà dân

Ông Quân nói: “Phía trên nóc nhà thì ngói bay, dưới nhà thì nước tràn vào rất nhanh. Cả nhà phải thức trắng đêm canh nước, canh gió, di chuyển đồ đạc, nhưng rồi cũng đành phải bất lực vì nước lên quá cao. May còn một góc nhà nhỏ để cả nhà núp vào trú tránh”.

PHÚC HẬU - DUY CƯỜNG