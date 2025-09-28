Gió bão số 10 đang giật cấp 13 trên đảo Cồn Cỏ

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Video: Bão số 10 đang giật cấp 12-13 ở đảo Cồn Cỏ

Lúc 16 giờ 45 phút chiều 28-9, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, ở đặc khu Cồn Cỏ của tỉnh này hiện đang có gió to, sóng lớn. Gió bão rít mạnh và giật cấp 12-13.

Cũng theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, hồi 16 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/giờ. Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình của các cơn bão), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to.

Toàn bộ quân dân trên đảo Cồn Cỏ đã xuống hầm tránh bão số 10

Cùng ngày, ông Phạm Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, từ sáng 28-9, trên đảo Cồn Cỏ bắt đầu có mưa lớn, gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9. Chính quyền và các lực lượng vũ trang triển khai phương án sơ tán toàn bộ người dân và cán bộ, chiến sĩ vào hầm trú ẩn.

