1 người chết và 4 người mất tích khi tâm bão sắp đổ bộ miền Trung

Tính đến chiều 28-9, mưa gió hoàn lưu trước bão số 10 đã gây thiệt hại tại Trung bộ, ít nhất 5 người chết và mất tích, theo báo cáo gửi về Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai.

Cập nhật số liệu báo cáo về Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến tối 28-9, các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 11.340 hộ (28.563 người) tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn để tránh bão (nhiều nhất là 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa).

Sơ tán người dân tránh bão số 10 ở đảo Cồn Cỏ. Ảnh: SGGPO

Hiện, các địa phương này vẫn tiếp tục tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm trước khi tâm bão đổ bộ (từ khoảng 1 giờ ngày 29-9).

Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng báo cáo tổng hợp sơ bộ tình hình thiệt hại do bão tại 6 địa phương, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Theo báo cáo, có 1 người chết tại TP Huế (do trượt chân bị nước cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể ngày 28-9); 4 người hiện đang mất tích (Quảng Trị: 3 người tại phường Cửa Việt và xã Kim Phú; Đà Nẵng: 1 người tại xã Khâm Đức). Các địa phương đang tiếp tục xác minh thông tin cụ thể đối với các trường hợp này.

Đến chiều tối 28-9, mặc dù tâm bão chưa vào đất liền nhưng mưa gió đã làm 86 nhà hư hỏng, tốc mái cùng 759,5ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại tại nhiều địa phương dọc Trung bộ.

Gió to trước bão tại TP Huế. Ảnh: SGGPO

Mưa to làm ngập lụt, ách tắc giao thông tại 5 ngầm tràn trên QL8C, QL15D, QL49C, QL9B… qua nhiều tỉnh, gây chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn ở tỉnh Quảng Trị.

PHÚC HẬU