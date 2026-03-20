Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm sứa biển

Ngày 20-3, nhiều bà con ngư dân ở xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) đã ra khơi đánh bắt hải sản gần bờ và liên tiếp trúng đậm sứa biển với sản lượng lớn, mang lại nguồn thu nhập hàng triệu đồng.

Dọc ven bờ biển ở xã Đồng Tiến, phóng viên Báo SGGP ghi nhận, từ sáng sớm đến cuối giờ trưa, hàng loạt tàu cá của bà con ngư dân địa phương tấp nập ra vào, trên khoang tàu chất đầy ắp sứa tươi sống.

Tàu chở đầy ắp sứa biển

Sau khi tàu cập bến, sứa được ngư dân vận chuyển đến các địa điểm đầu mối thu mua tập trung ngay trên bờ biển để phân loại, xử lý, sơ chế ban đầu.

Khoang tàu chất đầy sứa biển

Theo ngư dân địa phương, bắt đầu từ đêm 19-3 đến sáng 20-3, sứa biển bất ngờ xuất hiện rất nhiều dọc bờ biển xã Đồng Tiến và một số vùng lân cận, đặc biệt sứa có kích thước và trọng lượng lớn hơn so với trước. Ngư dân ra khơi đều trúng đậm sứa biển, mang lại nguồn thu nhập hàng triệu đồng.

Sứa được chất lên xe kéo thủ công để đưa đến cơ sở thu mua

Ngư dân phấn khởi khi trúng đậm sứa biển

Ngư dân Nguyễn Đình Hạnh (sinh năm 1972, trú thôn Đại Tiến, xã Đồng Tiến) cho biết, trên địa bàn có nhiều tàu trúng đậm từ 9-10 tấn sứa biển chỉ trong một buổi ra khơi, thu về 8-10 triệu đồng/tàu; tàu ít cũng từ 5-6 tấn, thu về khoảng 4-7 triệu đồng/tàu. Do sứa xuất hiện nhiều và giá ổn định nên trong ngày có nhiều tàu ra khơi liên tiếp 2-3 chuyến.

Một số cơ sở thu mua, chế biến sứa ở địa phương đã chủ động tăng số lượng nhân công, đầu tư thêm thiết bị, máy móc để đáp ứng nhu cầu thu mua, chế biến sứa ngay tại bờ biển.

Các cơ sở thu mua sứa biển luôn hoạt động hết công suất

Theo một số chủ cơ sở thu mua, chế biến sứa biển ở xã Thạch Lạc và xã Đồng Tiến, chỉ tính trong ngày 19 và 20-3, bình quân mỗi cơ sở tại địa phương này đã thu mua của bà con ngư dân từ 50 đến hơn 100 tấn sứa các loại.

