Hà Tĩnh: Ngư dân trúng đậm ghẹ biển chuyến đầu ra khơi sau bão lũ

Sau nhiều ngày nằm bờ do ảnh hưởng mưa lũ, biển động mạnh, từ rạng sáng 8-11, nhiều ngư dân ở xã Lộc Hà, xã Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) đã cho tàu ra khơi khai thác hải sản trở lại và liên tiếp trúng đậm các loại ghẹ biển tươi ngon, có giá trị kinh tế cao, thu về hàng triệu đồng.

Video: Ra khơi trở lại sau mưa lũ, ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm ghẹ biển

Trưa 8-11, có mặt tại tuyến đê và tuyến đường ven biển nối liền giữa xã Lộc Hà và xã Cổ Đạm, phóng viên Báo SGGP ghi nhận, hàng loạt tàu thuyền công suất các loại của bà con ngư dân nhộn nhịp ra vào bờ, trên tàu chở đầy ắp các cuộn lưới lớn, nặng trĩu với ghẹ biển còn tươi sống.

20251108_103753.jpg
Bà con ngư dân tập trung gỡ ghẹ tươi sống sau khi đánh bắt từ biển vào
20251108_103031.jpg

Ngay sau khi gánh lưới lên bờ, ngư dân huy động thêm nhân lực, nhanh chóng tập trung rũ lưới, gỡ bắt ghẹ để bán cho các thương lái và người dân. Sau đó, quay trở ra khơi tiếp tục chuyến đánh bắt mới.

20251108_095819.jpg
Gỡ ghẹ từ lưới để bán ngay bên bờ biển
20251108_100543.jpg

Không khí thu mua ghẹ, gánh lưới chứa ghẹ từ ngoài biển lên bờ diễn ra rất nhộn nhịp, rộn vang tiếng cười nói.

20251108_095847.jpg
Những mẻ lưới đưa vào bờ trúng đậm ghẹ biển
20251108_100649.jpg

Theo một số ngư dân địa phương, nhiều ngày trước do ảnh hưởng mưa lũ và gió lớn, biển động mạnh nên phải cho tàu thuyền nằm bờ, tạm ngưng công việc ra khơi. Từ sáng sớm 8-11, khi mưa lũ đã qua đi, gió nhẹ, biển lặng êm, thời tiết nắng ấm rất thuận lợi nên ngư dân tranh thủ cho tàu thuyền ra khơi, cách bờ khoảng 2-4 hải lý để đánh bắt hải sản.

20251108_103726.jpg
Những con ghẹ biển tươi sống
20251108_095339.jpg

Các tàu xuất phát từ khoảng 2-4 giờ sáng, sau khoảng 4-6 giờ đồng hồ đánh bắt ngoài khơi thì thu lưới và rất may mắn, chuyến biển đầu tiên sau đợt mưa lũ ngư dân đã trúng đậm ghẹ biển.

Trong ngày, có tàu thuyền ra khơi đánh bắt được 2-3 chuyến, tàu thuyền nào ít thì khoảng 20-40kg ghẹ, tàu nhiều thì từ 70 đến hơn 100kg, mang về thu nhập hàng triệu đồng cho ngư dân.

20251108_103225.jpg
Số ghẹ sau khi đưa vào bờ được nhanh chóng bán cho khách hàng
20251108_102704.jpg

Được biết, ghẹ sau khi đưa từ ngoài khơi vào bờ sẽ được bán với giá dao động từ 180.000 đến 200.000 đồng/kg tùy từng loại.

20251108_103632.jpg
20251108_095348.jpg
20251108_095652.jpg
20251108_095700.jpg
20251108_102835.jpg
20251108_103458.jpg
20251108_100915.jpg
20251108_100921.jpg
20251108_100842.jpg
20251108_100522.jpg
da.jpg
20251108_103138.jpg
20251108_102555.jpg
20251108_101134.jpg
20251108_095234.jpg
20251108_102719.jpg
20251108_101339.jpg
DƯƠNG QUANG

