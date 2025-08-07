Những ngày đầu tháng 8, nhiều tàu cá của ngư dân xã Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An) liên tiếp trúng đậm, khoang đầy cá sau mỗi chuyến vươn khơi, mang lại nguồn thu hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Ngư dân xứ Nghệ trúng đậm cá biển

Theo ngư dân địa phương, thời tiết biển thuận lợi là điều kiện lý tưởng để tàu thuyền ra khơi đánh bắt. Từ đầu tháng đến nay, nhiều tàu thu được sản lượng lớn các loại hải sản có giá trị kinh tế cao như cá hố, bạc má, cá thu,…

Nhờ trúng luồng cá, có chuyến ngư dân thu về 70 – 80 triệu đồng

Anh Đào Văn Hùng, chủ một tàu cá, chia sẻ: “Trước đây mỗi chuyến chỉ thu được 15 – 30 triệu đồng, thì nay nhờ trúng luồng cá, có chuyến thu về 70 – 80 triệu đồng. Riêng các tàu lớn công suất khoảng 500CV, sau mỗi chuyến biển có thể thu từ 1 đến 1,2 tỷ đồng. Trừ chi phí, mỗi lao động thu nhập từ 10 – 20 triệu đồng/chuyến”.

Xã Quỳnh Phú hiện có đội tàu cá lớn nhất tỉnh Nghệ An với hơn 760 tàu từ 6m trở lên

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú, ông Hồ Văn Thanh cho biết, Quỳnh Phú hiện có đội tàu cá lớn nhất tỉnh Nghệ An với hơn 760 tàu từ 6m trở lên. Trước đây, sản lượng đánh bắt của xã chiếm tới 95% sản lượng hải sản của huyện Quỳnh Lưu (cũ).

Nhiều tàu cập bến với sản lượng cá lớn, lại được thương lái thu mua ngay tại bến, giúp ngư dân có thu nhập ổn định

Từ đầu tháng 8 đến nay, nhiều tàu cập bến với sản lượng cá lớn, lại được thương lái thu mua ngay tại bến, giúp ngư dân có thu nhập ổn định, yên tâm bám biển sản xuất.

HỒ VĂN NGỢI