Người dân bất an khi dừng đèn đỏ trên cầu Quán Trường, Nha Trang

Cầu Quán Trường nhìn từ trên cao. Ảnh: HIẾU GIANG

Cầu Quán Trường (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là điểm nối giữa đường Tố Hữu và Võ Nguyên Giáp, ngay nút giao đường Vành đai 2 - Tố Hữu, có lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Do đó, đầu tháng 1-2025, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa cho hoạt động đèn tín hiệu giao thông tại nút giao này.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ người dân và các tài xế, việc phương tiện dừng chờ đèn đỏ trên cầu Quán Trường khiến họ bất an khi cảm nhận rõ cầu bị rung lắc và lo ngại cầu nhanh xuống cấp.

Hiện trạng nút giao thông đường Vành đai 2 - Tố Hữu. Ảnh: HIẾU GIANG

Liên quan đến vấn đề này, Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho hay, qua nghiên cứu tải trọng cầu Quán Trường, cơ quan chức năng đã lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đồng thời căn cứ Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (có hiệu lực từ ngày 1-1-2025), việc phương tiện dừng đèn đỏ trên cầu là được phép theo quy định.

Phương tiện dừng chờ đèn đỏ trên cầu Quán Trường. Ảnh: HIẾU GIANG

Về tải trọng cầu, ông Chu Văn An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết, cầu Quán Trường được thiết kế theo tiêu chuẩn HL93 (Highway Load accepted in 1993, là tải trọng trên đường cao tốc được chấp nhận vào năm 1993), nên có thể chịu được tải trọng của các xe tải loại lớn, đảm bảo an toàn cho các phương tiện dừng đèn đỏ trên cầu.

Ông Chu Văn An cũng thông tin, khi xây dựng cầu, cơ quan chức năng đã tính đến "yếu tố bất lợi nhất", tức đáp ứng được lượng xe tải trọng lớn dừng trên cầu cùng thời điểm, vì vậy lượng xe lưu thông hay dừng lại trên cầu không vượt qua mức tải trọng tối đa gần như không tạo ra nguy hiểm cho cầu. "Cơ quan chức năng cũng đang nghiên cứu, đề xuất cho phép xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ trên cầu để giảm áp lực", ông Chu Văn An nói.

Cầu Quán Trường được thiết kế theo tiêu chuẩn HL93. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cơ quan chuyên môn của UBND thành phố vừa qua đã khảo sát, nghiên cứu, đề xuất lắp đặt thêm trụ đèn tín hiệu giao thông ở phía tây cầu Quán Trường với thời gian đếm "lệch" để cắt dòng xe di chuyển trên cầu cùng thời điểm. "Thành phố đang nghiên cứu, triển khai, sớm đưa vào hoạt động trụ đèn tín hiệu ở phía tây cầu để xử lý vấn đề này", ông Minh nhấn mạnh.

Nêu quan điểm về vấn đề trên, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị TP Nha Trang và các cơ quan, đơn vị có liên quan "xử lý càng sớm càng tốt" nhằm đảm bảo đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng và tài sản của người dân qua khu vực.

Phương tiện dừng chờ đèn đỏ trên cầu Quán Trường. Video: HIẾU GIANG

HIẾU GIANG