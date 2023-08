Người dân cung cấp hàng ngàn tin liên quan đến tội phạm cho công an

Qua các phong trào, người dân đã cung cấp cho công an và các cơ quan chức năng hàng chục ngàn nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Ngày 11-8, Ban Chỉ đạo 138 (Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)” hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2023) và 18 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2023).

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, qua 18 năm thực hiện "Ngày hội toàn dân BVANTQ" đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đối với TPHCM, phong trào được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị và của toàn dân đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua các phong trào, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an và các cơ quan chức năng hàng chục ngàn nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đã góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu kêu gọi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân quận 12 nói chung, nhân dân phường Tân Chánh Hiệp nói riêng chung sức, đồng lòng nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân BVANTQ tại quận 12.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đánh giá cao kết quả TPHCM đạt được trong phong trào toàn dân BVANTQ. TPHCM hiện đã xây dựng và nhân rộng được 39 mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự với hơn 9.000 tổ tự quản về bảo vệ an ninh, trật tự.

Riêng phường Tân Chánh Hiệp (quận 12) có 8 mô hình với hơn 2.000 thành viên tham gia. Phong trào toàn dân BVANTQ của phường Tân Chánh Hiệp có những bước phát triển mạnh mẽ, được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy mong cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng công an, MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ gắn với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hướng đến xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về an ninh trật tự.

Dịp này, lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND TPHCM đã trao kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho 5 cá nhân; tặng bằng khen của Bộ Công an cho tập thể nhân viên, cán bộ, chiến sĩ phường Tân Chánh Hiệp; tặng giấy khen của Giám đốc Công an TPHCM cho tập thể Công an quận 12 và 2 cá nhân; tặng giấy khen của UBND quận 12, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12 cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân BVANTQ.