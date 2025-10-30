Người dân gặp bất tiện qua đèo D'ran khi địa phương không phân luồng từ xa

Dù xảy ra sạt lở trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D'ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) kéo dài gần 2 ngày nhưng chính quyền địa phương không tổ chức thông báo, điều tiết phương tiện từ xa, gây bất tiện cho người đi đường.

Video: Nhiều phương tiện buộc quay đầu xe khi di chuyển gần hết đèo D'ran do không được phân luồng từ xa. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Sáng 30-10, ghi nhận tại Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D'ran hàng chục phương tiện buộc phải quay đầu xe gần khu vực sạt lở sau khi gặp chốt phong tỏa hiện trường.

Chỉ trong ít phút có nhiều phương tiện ngoài tỉnh Lâm Đồng buộc phải quay đầu xe. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đáng chú ý, nhiều du khách phàn nàn, vụ sạt lở diễn ra từ vài ngày nay nhưng chính quyền địa phương không phân luồng từ xa, khiến các phương tiện di chuyển từ trung tâm Đà Lạt đến hiện trường hơn 30km sau đó buộc phải quay đầu tìm lộ trình khác. Nếu lựa chọn lộ trình qua đèo Mimosa, đèo Prenn thì nhiều người phải di chuyển thêm chặng đường gần 100km.

Nhiều du khách phản ánh về sự bất tiện, tốn kém thời gian khi di chuyển gần hết đoạn đường nhưng buộc phải quay đầu do không được phân luồng từ xa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cấm tất cả người, phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn và chưa có thông báo thời điểm cho phép lưu thông qua đèo D'ran.

Cơ quan chức năng xử lý hiện trường điểm sạt lở trên Quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt sáng 30-10. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Như Báo SGGP đã thông tin, tối 28-10 tại khu vực cầu Treo Km262+500 (đoạn qua phường Xuân Trường) xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng. Một số cây thông bị bật gốc, đổ tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Qua ngày 29-10, tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra tại một số vị trí khác trên Quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt.

ĐOÀN KIÊN