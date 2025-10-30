Người dân gặp bất tiện qua đèo D'ran khi địa phương không phân luồng từ xa

Sáng 30-10, ghi nhận tại Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D'ran hàng chục phương tiện buộc phải quay đầu xe gần khu vực sạt lở sau khi gặp chốt phong tỏa hiện trường.
Đáng chú ý, nhiều du khách phàn nàn, vụ sạt lở diễn ra từ vài ngày nay nhưng chính quyền địa phương không phân luồng từ xa, khiến các phương tiện di chuyển từ trung tâm Đà Lạt đến hiện trường hơn 30km sau đó buộc phải quay đầu tìm lộ trình khác. Nếu lựa chọn lộ trình qua đèo Mimosa, đèo Prenn thì nhiều người phải di chuyển thêm chặng đường gần 100km.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng cấm tất cả người, phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn và chưa có thông báo thời điểm cho phép lưu thông qua đèo D'ran.
Như Báo SGGP đã thông tin, tối 28-10 tại khu vực cầu Treo Km262+500 (đoạn qua phường Xuân Trường) xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng. Một số cây thông bị bật gốc, đổ tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Qua ngày 29-10, tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra tại một số vị trí khác trên Quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt.