Người đàn ông bị cây đinh 4cm xuyên vào bụng khi sử dụng máy bắn đinh

Ngày 12-5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị cây đinh 4cm xuyên qua thành bụng khi sử dụng máy bắn đinh cầm tay.

Theo đó, nam bệnh nhân N.V.T,. (sinh năm 1995, ngụ TP Cần Thơ) nhập viện vào tối ngày 4-5 với tình trạng vết thương hở ở bụng 2mm, vùng cạnh dưới rốn bên trái không chảy máu, đau nhẹ.

Vị trí cây đinh xuyên qua thành bụng

Người nhà cho biết, trong lúc sử dụng máy bắn đinh cầm tay, một cây đinh đã xuyên qua thanh thép và xuyên bụng anh N.V.T,.

Qua chụp cắt lớp vi tính có cản quang, các bác sĩ ghi nhận dị vật nằm trong mô mềm cơ thắt lưng bên trái, cạnh đốt sống L5, kích thước khoảng 4x4x39mm.

Cây đinh 4cm được các bác sĩ lấy ra trong bụng bệnh nhân

Trước tính chất phức tạp của tổn thương, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Sau khoảng 20 phút phẫu thuật, ê kíp các bác sĩ đã lấy thành công cây đinh dài khoảng 4cm nằm ở cơ thắt lưng chậu trái. Sau đó, ê-kíp tiến hành thám sát ổ bụng để đánh giá các tổn thương liên quan.

Ê kíp các bác sĩ thực hiện phẫu thuật

Kết quả ghi nhận một đoạn mạc treo đại tràng xuống dài khoảng 5cm bị viêm đỏ. May mắn, các cơ quan khác như: dạ dày, ruột non và đại tràng không phát hiện tổn thương.

Bệnh nhân được bơm rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu theo dõi. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, được chỉ định xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, máy bắn đinh cầm tay là thiết bị cơ khí có lực bắn mạnh, thường được sử dụng trong xây dựng, sửa chữa nhà cửa và chế tác nội thất. Tuy nhiên, nhiều người chủ quan khi sử dụng tại gia đình, không trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cần thiết nên rất dễ dẫn đến các tai nạn.

TUẤN QUANG