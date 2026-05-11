Trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành tại TPHCM

Bé N.G.K. (2 tuổi), nạn nhân bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, đã chính thức có giấy khai sinh.

Sáng 11-5, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm hỏi, động viên và trao quà cho bé N.G.K.

K. là nạn nhân bị mẹ ruột và cha dượng đánh đập đến suy hô hấp, dập gan lách, nguy kịch.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM thăm và tặng quà bé N.G.K.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí ân cần thăm hỏi tình trạng sức khỏe và tinh thần của bệnh nhi. Đồng thời, trao tặng quà cho K., mong em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sức khỏe để trở lại cuộc sống bình thường.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng nhấn mạnh, việc bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi bạo lực, xâm hại là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thăm bé N.G.K. tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Cùng ngày, đoàn công tác liên ngành gồm Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 14, UBND xã Hòa Hiệp, UBND phường Trung Mỹ Tây, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM đã đến thăm và trao giấy khai sinh cho bé K.

Trước thời điểm nhập viện, bé K. ở trọ cùng mẹ là Nguyễn Thị Thanh Trúc tại địa bàn xã Hoà Hiệp (TPHCM). Trúc có hộ khẩu thường trú tại phường Trung Mỹ Tây (TPHCM), không thực hiện đăng ký khai sinh cho bé K.

Bé N.G.K. nhận giấy khai sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ngay khi tiếp nhận bé K. trong tình trạng nguy kịch, "mô hình một cửa" tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nhanh chóng kết nối cơ quan chức năng, phối hợp rà soát, hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết.

Đến nay, bé K. được đăng ký khai sinh theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cơ bản và chính đáng của trẻ.

Đại diện UBND xã Trung Mỹ Tây đã trực tiếp trao giấy khai sinh cho bé K. Đồng thời, gửi lời động viên sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội và các đơn vị đã nỗ lực chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ bé trong suốt thời gian qua.

Đây cũng là bước khởi đầu quan trọng để bệnh nhi được bảo vệ tốt hơn, có cơ hội tiếp cận đầy đủ các quyền cơ bản và hướng tới một tương lai an toàn, tốt đẹp hơn.

