Gần 35.000 ca tai biến thẩm mỹ xảy ra mỗi năm

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó ghi nhận tới 35.000 trường hợp biến chứng. Đáng lo ngại, phần lớn biến chứng xảy ra tại các cơ sở thẩm mỹ hoạt động “chui”.

Thông tin trên được chia sẻ tại hội thảo “Thẩm mỹ an toàn: Từ pháp lý đến thực hành y khoa”, do báo Tiền phong tổ chức tại TPHCM vào ngày 12-5.

Tại hội thảo, BS-CK2 Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM cho biết, ngành thẩm mỹ tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TPHCM chia sẻ tại hội thảo.

Nhu cầu làm đẹp gia tăng mạnh mẽ kéo theo sự mở rộng các loại hình dịch vụ, từ bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đến các cơ sở chăm sóc sắc đẹp.

Các báo cáo chuyên ngành cho thấy, Việt Nam có khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ mỗi năm, ghi nhận khoảng 25.000-35.000 ca biến chứng. Con số này phản ánh những rủi ro hiện hữu trong thị trường làm đẹp.

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TPHCM, biến chứng thẩm mỹ xuất hiện nhiều ở các thủ thuật xâm lấn và tại các cơ sở hoạt động không phép.

Biến chứng có thể từ nhiễm trùng, tụ máu, sẹo xấu, biến dạng chức năng đến tắc mạch, hoại tử, mù mắt, thuyên tắc phổi, tổn thương nội tạng, thậm chí tử vong.

Nhiều khách hàng lựa chọn làm đẹp "dạo", đối mặt với nguy cơ biến chứng cao.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Vân dẫn chứng, một phụ nữ 36 tuổi bị viêm phúc mạc toàn thể sau hút mỡ và tạo hình thành bụng. Bệnh nhân sốc nhiễm trùng, trải qua phẫu thuật cắt lọc hoại tử nhiều lần, ghép da và điều trị hơn 100 ngày mới qua cơn nguy kịch. Dù vậy, cơ thể chịu di chứng nặng nề.

Nghiêm trọng hơn, một bệnh nhân 64 tuổi tử vong vì thuyên tắc phổi, suy đa cơ quan sau khi thực hiện cùng lúc nhiều thủ thuật như cắt mí, đặt túi ngực, hút mỡ và tạo hình thành bụng.

BS Nguyễn Thanh Vân đề xuất, cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý hoạt động thẩm mỹ, tăng cường sàng lọc bệnh nhân, tuân thủ quy trình chuyên môn và nâng cao trách nhiệm của người hành nghề.

Đồng thời, các cơ sở phải có phác đồ xử lý biến chứng rõ ràng, không bỏ rơi bệnh nhân khi xảy ra sự cố.

Đối với các biến chứng phổ biến khi tiêm filler làm đẹp, BSCK1 Thái Như Ngọc, Phụ trách da liễu Hệ thống thẩm mỹ Linh Anh, cho rằng có nhiều nguyên nhân.

Trong đó, người thực hiện kỹ thuật chỉ là nhân viên spa, kỹ thuật viên, hoàn toàn không phải bác sĩ chuyên khoa. Biến chứng xảy ra tại các cơ sở không phép, sử dụng sản phẩm trôi nổi, thực hiện sai kỹ thuật.

Vì thế, khách hàng cần tự bảo vệ mình bằng quy tắc 4 đúng: Đúng cơ sở làm đẹp (bệnh viện hoặc phòng khám có giấy phép); đúng người (phải là bác sĩ chuyên khoa da liễu hoặc tạo hình thẩm mỹ); đúng sản phẩm; đúng quy trình.

Khách hàng có quyền yêu cầu xem giấy phép hành nghề của bác sĩ trước khi quyết định thực hiện các dịch vụ làm đẹp. Bên cạnh đó, có thể kiểm tra giấy phép, chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ trên cổng thông tin của Sở Y tế, UBND cấp tỉnh.

Theo BS Đào Văn Sinh, Bộ Y tế xác định rõ, phát triển ngành thẩm mỹ phải đi đôi với đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật. Nhiều giải pháp đã và đang được triển khai đồng bộ. Cụ thể như: Hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát và cập nhật các quy định liên quan đến cấp phép, hành nghề và quản lý hoạt động thẩm mỹ; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm. Đồng thời, nâng cao chuẩn chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ bác sĩ, bởi trong mọi trường hợp, bác sĩ vẫn là “người gác cổng cuối cùng” đảm bảo an toàn cho người bệnh, người sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân hiểu đúng về dịch vụ thẩm mỹ, biết lựa chọn cơ sở uy tín và không chạy theo những quảng cáo thiếu kiểm chứng.

