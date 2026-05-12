Người phía sau y lệnh

Ở bệnh viện, nếu bác sĩ là người đưa ra phác đồ điều trị thì điều dưỡng viên chính là những người ở cạnh bệnh nhân nhiều nhất, lâu nhất và cũng lặng thầm nhất. Họ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, theo dõi từng nhịp thở, nâng đỡ người bệnh qua những thời khắc yếu lòng.

Hy sinh thầm lặng

Gần nửa đêm tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), hành lang khoa Hồi sức vẫn sáng đèn. Tiếng máy monitor đều đặn vang lên giữa không gian đặc quánh mùi thuốc sát khuẩn. Các điều dưỡng viên tất bật kiểm tra đường truyền, thay băng, đo huyết áp, động viên người bệnh sau cơn đau kéo dài.

Ở đây, điều dưỡng gần như không có khái niệm giờ giấc. Một ca trực kéo dài 8-12 giờ, thậm chí xuyên đêm, đồng nghĩa với hàng chục lượt chăm sóc bệnh nhân liên tục. Có những ngày họ đứng nhiều hơn ngồi, ăn vội hộp cơm nguội lạnh ngay hành lang bệnh viện rồi lại tiếp tục công việc.

Điều dưỡng viên Bệnh viện An Bình chăm sóc người bệnh

Hơn 6 năm làm việc, chị Cao Thị Kim Nhung (33 tuổi), nhân viên điều dưỡng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Lê Văn Thịnh và các đồng nghiệp đều quen với sự hối hả, những đêm trực không ngủ, những kỳ nghỉ lễ không bên cạnh người thân. Công việc điều dưỡng là như vậy, họ buộc phải tự sắp xếp và cân đối cuộc sống gia đình. “Tôi có 3 bé, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, 2 bé còn lại đang học tiểu học. Có lúc con ốm, mình vẫn đi làm và gửi con nhờ hàng xóm trông nom. Nhiều buổi tối, mẹ trực ở viện, hôm sau về nhà thì các con đã đi học”, chị Kim Nhung chia sẻ.

Xúc động nhìn lại hành trình hơn 20 năm gắn bó với nghề điều dưỡng, chị Nguyễn Thị Minh Ngọc, Quản lý Khối Điều dưỡng Bệnh viện Quốc tế City (TPHCM), cho biết, nghề điều dưỡng không chỉ là công việc mà còn là sứ mệnh của sự yêu thương, sẻ chia và đồng hành cùng người bệnh trong mọi khoảnh khắc khó khăn nhất.

Cơ duyên đưa chị đến với nghề bắt đầu từ những ký ức của tuổi thơ. Khi chị còn nhỏ, ba chị thường xuyên đau ốm và nhiều lần phải ra vào bệnh viện. Những ngày tháng chứng kiến người thân chống chọi với bệnh tật đã để lại trong chị nỗi trăn trở rất lớn. Rồi đến khi ba mất vì bệnh, chị càng thấu hiểu hơn giá trị của sự chăm sóc và mong muốn được trở thành một điều dưỡng viên để có thể chăm sóc sức khỏe cho những người mình yêu thương.

Trong hành trình làm nghề, có rất nhiều câu chuyện khiến chị Minh Ngọc nhớ mãi. Một trong số đó là hình ảnh người bệnh T.H.Y. (78 tuổi), điều trị u đại tràng. Khi nhập viện, bệnh nhân luôn đau đớn, ăn uống kém và gần như tuyệt vọng. Dù đã được giải thích và động viên, bà T.H.Y. vẫn khép mình.

“Mỗi ngày tôi đều đến bên giường bệnh, hỏi han, trò chuyện và kiên nhẫn lắng nghe những tâm sự đời thường của bà. Rồi từng ngày trôi qua, bà dần mở lòng, hợp tác điều trị tốt hơn và sức khỏe cũng hồi phục tích cực. Đến ngày xuất viện, bà xúc động nắm chặt tay tôi và liên tục nói lời cảm ơn các nhân viên điều dưỡng tận tâm để bà có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật”, chị Minh Ngọc kể.

Quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn

Hiện nay, đội ngũ điều dưỡng viên đang chịu áp lực lớn do khối lượng công việc ngày càng tăng, trong khi nhân lực ở nhiều nơi còn thiếu. Tỷ lệ điều dưỡng viên trên dân số và trên số giường bệnh tại Việt Nam vẫn còn khoảng cách so với nhu cầu thực tế. Không ít điều dưỡng viên phải đảm nhận khối lượng công việc vượt quá khả năng trong nhiều ca trực liên tiếp.

Điều dưỡng viên Cao Thị Kim Nhung cho biết, nỗi ám ảnh với nhân viên điều dưỡng, nhân viên y tế là nguy cơ bị tấn công, bạo hành bằng lời nói hoặc hành động. “Chúng tôi không ít lần bị bệnh nhân quát, mắng, nhưng cũng hiểu rằng họ sốt ruột, đau đớn hoặc do có rượu bia. Nhiều đồng nghiệp từng bị tấn công nghiêm trọng về thể chất cũng như danh dự. Mong rằng các quy định pháp luật sẽ bảo vệ nhân viên y tế công bằng hơn, chặt chẽ hơn. Khi đó, chúng tôi được làm việc một cách an toàn, hiệu quả”, chị Kim Nhung bày tỏ.

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, cho biết, điều dưỡng là “xương sống” của hoạt động chăm sóc người bệnh. Dù đóng vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, nghề điều dưỡng vẫn đối mặt nhiều áp lực. Khối lượng công việc lớn, áp lực tâm lý kéo dài, cùng đặc thù phải thường xuyên tiếp xúc nỗi đau, mất mát, khiến không ít người trẻ e ngại gắn bó lâu dài với nghề.

Việc quan tâm hơn đến chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và nâng cao vị thế nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên điều dưỡng là điều cần thiết để giữ chân những người đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. “Điều dưỡng viên không chỉ chăm sóc người bệnh mà còn góp phần quyết định hiệu quả điều trị, sự hài lòng của bệnh nhân và chất lượng bệnh viện. Đầu tư cho điều dưỡng chính là đầu tư cho hệ thống y tế”, PGS-TS-BS Lê Đình Thanh chia sẻ.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, Australia, Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… phổ biến loại hình nhân viên y tế mang tên “trợ lý điều dưỡng”, giúp cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh, góp phần giảm bớt áp lực và tăng cường hiệu suất làm việc của người điều dưỡng tại các khoa có người bệnh nặng. Trước tình hình và xu thế khó tuyển dụng nhân lực điều dưỡng của các bệnh viện trên địa bàn TPHCM, ngành y tế đang cân nhắc bổ sung loại hình này vào các vị trí chăm sóc người bệnh tại các khoa lâm sàng nội trú, đặc biệt là các khoa bệnh nặng (như cấp cứu, hồi sức…), giúp nhân viên điều dưỡng an tâm và ổn định với công việc.

THÀNH AN - GIAO LINH