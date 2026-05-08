Vụ bé 2 tuổi ở TPHCM bị bạo hành: Bé tỉnh dậy là tìm mẹ

Sau nhiều ngày được điều trị và chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, bé trai 2 tuổi bị bạo hành đang dần hồi phục. Do người thân từ chối tiếp nhận, trẻ sẽ được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội.

Ngày 8-5, PGS-TS-BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM thăm bé N.G.K (2 tuổi). K là nạn nhân bị mẹ và cha dượng bạo hành đến nguy kịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm và tặng quà bé N.G.K.

Tại buổi làm việc, ThS-BSCK2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bé K. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Bệnh nhi dập gan, lách, tụy, thận; dập rách phổi 2 bên, gãy cũ xương 2 cánh tay, cơ thể chằng chịt các vết sẹo cũ.

Mẹ của bé K. là Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ở trọ tại xã Hoà Hiệp, TPHCM). Hoàn cảnh gia đình Trúc rất phức tạp, đặc biệt khó khăn, không có chồng, thu nhập bấp bênh.

Quá trình điều tra ghi nhận, Trúc có 4 con. Trong số đó, 2 bé được gửi cho bà nội nuôi, 1 bé đã cho người khác nhưng không nhớ rõ. Riêng bé N.G.K., công an đã liên hệ với người thân nhưng người thân từ chối nhận nuôi. Bản thân Trúc đang mang thai gần 2 tháng.

Trước thời điểm trẻ nhập viện, hàng xóm nhiều lần chứng kiến bé K. bị mẹ đánh ở sân nhà. Đến ngày 2-5, bé bị đánh chảy máu nhiều. Hàng xóm phát hiện và báo công an.

Tình trạng của bé N.G.K. trước và sau khi điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, các bác sĩ nỗ lực cấp cứu và kích hoạt Mô hình một cửa hỗ trợ nạn nhân bạo hành. Hiện tại, trẻ đang dần hồi phục và được chăm sóc dinh dưỡng, tâm lý.

Bệnh viện phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TPHCM, cơ quan công an, Trung tâm Bảo trợ xã hội để đánh giá, chăm sóc toàn diện tình trạng thể chất, hỗ trợ chuyên sâu cho bệnh nhi.

"Chúng tôi thống nhất phương án tốt nhất cho trẻ. UBND xã Hòa Hiệp sẽ thực hiện thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM tiếp nhận bệnh nhi, cử người phối hợp chăm sóc trong thời gian điều trị cũng như sau khi xuất viện.

Sau 3 tháng, trẻ sẽ được chuyển về Trung tâm bảo trợ và công tác xã hội ở khu vực Vũng Tàu (cũ). Con sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng và tạo điều kiện phát triển, học tập", BS Hương nói.

Cũng theo BS Hương, sau khi được cấp cứu, trẻ tỉnh dậy là hỏi mẹ, tìm mẹ, khiến ai cũng xót xa.

ThS-BS Nguyễn Thị Thanh Hương chia sẻ về quá trình tiếp nhận, điều trị bé N.G.K.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá rất cao nỗ lực của Bệnh viện Nhi đồng 1, Sở Y tế TPHCM, lực lượng công an và các cơ quan truyền thông trong việc hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ bệnh nhi.

Liên tiếp những ngày qua, cả nước ghi nhận nhiều vụ việc bạo hành trẻ em rất đau lòng, có trẻ tử vong.

Ông nhận định, bạo hành trẻ em là dạng tội phạm ẩn, rất khó phát hiện. Không chỉ Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng đối mặt với tình trạng này. Về lâu dài, cần có giải pháp mang tính dự phòng để ngăn các vụ việc tái diễn.

"Điều quan trọng nhất là làm sao để đừng xảy ra bạo hành trẻ em nữa. Nếu chỉ đợi sự việc xảy ra rồi mới đến thăm hỏi, hỗ trợ thì đã trễ”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Việc phòng ngừa bạo hành trẻ em cần sự phối hợp của nhiều bộ, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội. Một trong những giải pháp được Thứ trưởng đề cập là xây dựng mô hình phân nhóm nguy cơ trẻ bị bạo hành.

Những trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao cần được chính quyền, ngành chức năng và cộng đồng theo dõi, hỗ trợ sát sao. Đặc biệt, cần đẩy mạnh truyền thông về Tổng đài bảo vệ trẻ em 111. Tại TPHCM, còn có thêm đường dây nóng bảo vệ trẻ em và phụ nữ 1022.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tại buổi gặp mặt với Bệnh viện Nhi đồng 1, ngày 8-5.

“Hàng xóm chỉ cần nghi ngờ có bạo hành trẻ em là nên gọi ngay 111. Khi tổng đài được kích hoạt, các cơ quan liên quan sẽ cùng vào cuộc để bảo vệ trẻ”, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị.

Trong dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cũng thăm, tặng quà bé N.G.K, đồng thời hỗ trợ một số bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá cao mô hình Một cửa hỗ trợ trẻ bị bạo hành đang được triển khai tại TPHCM. Mô hình giúp kết nối bệnh viện, công tác xã hội, cơ quan chức năng và đơn vị bảo trợ, nhằm hỗ trợ toàn diện cho trẻ từ phát hiện, điều trị, chăm sóc tâm lý đến nơi ở sau xuất viện. BS Nguyễn Tri Thức đề nghị, cần nghiên cứu và nhân rộng mô hình này đến các địa phương; đẩy mạnh truyền thông để người dân kịp thời báo tin khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ bạo hành.

GIAO LINH