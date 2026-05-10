Tái khởi động nhà máy sản xuất nguyên liệu thực phẩm, dược mỹ phẩm lớn nhất Việt Nam

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nhu cầu chủ động nguồn cung nguyên liệu đầu vào ngày càng gia tăng, khi chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục biến động, chi phí logistics duy trì ở mức cao và nhiều ngành sản xuất trong nước vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động nhà máy

Ngày 10-5 tại Tây Ninh, Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (SOFAVI) đã tái khởi động hoạt động sản xuất tại Nhà máy Sorbitol Pháp – Việt, đưa trở lại vận hành một trong những cơ sở sản xuất nguyên liệu quan trọng phục vụ các ngành thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và công nghiệp tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trung Tuấn, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty Cổ phần Tập đoàn PSD Group cho biết, sau một thời gian ngừng hoạt động hậu Covid-19, cùng hàng loạt khó khăn kéo theo về tài chính, thị trường và chuỗi cung ứng, PSD Group quyết định bước vào hành trình tái thiết Nhà máy Sorbitol Pháp – Việt.

Đây là nhà máy được đầu tư theo Quy hoạch phát triển công nghiệp hóa dược Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 tập trung xây dựng ngành công nghệ cao, tự chủ nguyên liệu, và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, là một trong những cơ sở sản xuất Sorbitol quy mô công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Sorbitol là nguyên liệu được sử dụng phổ biến trong sản xuất thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm và nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Được biết, thời gian tới, SOFAVI sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển các dòng sản phẩm giá trị gia tăng phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Các đại biểu tìm hiểu các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu Sorbitol

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh đánh giá cao việc tái khởi động Nhà máy SOFAVI trong việc từng bước chủ động nguồn nguyên liệu trong nước, giảm phụ thuộc nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp hóa dược Việt Nam nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn doanh nghiệp tập trung vận hành nhà máy hiệu quả, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng sản phẩm, chú trọng yếu tố môi trường, phát triển thị trường ổn định và từng bước xây dựng vị thế vững chắc cho sản phẩm Sorbitol sản xuất tại Việt Nam.

Nhà máy Sorbitol Pháp – Việt có công suất 30.000 tấn/năm được đầu tư tại Cụm công nghiệp Tân Hội 1, tỉnh Tây Ninh với tổng vốn đầu tư 1.078 tỷ đồng (tương đương 41 triệu USD); là dự án thuộc định hướng phát triển ngành công nghiệp hóa dược của Chính phủ. Đây là nhà máy sản xuất Sorbitol đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ hiện đại của Pháp, hướng đến tiêu chuẩn EU-GMP, phục vụ các lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và công nghiệp chế biến sâu.

MINH NAM