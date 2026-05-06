Khám sức khỏe miễn phí cho học sinh, sinh viên ngay đầu năm học 2026 - 2027

Ngày 6-5, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Người dân được hướng dẫn, kiểm tra sức khỏe tại Trạm y tế phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị (về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân) đặt ra mục tiêu chiến lược: “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế”.

Để tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, từ năm 2026, Thủ tướng đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW. Phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập sổ sức khỏe điện tử.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và địa phương hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, bảo đảm hiệu quả, khả thi, đạt được các mục tiêu đề ra; hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử; bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, tích hợp trên ứng dụng VneID.

Bộ Y tế xây dựng, ban hành chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí để thống nhất, quản lý liên thông, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội; hoàn thành trong tháng 5.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện, phối hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên và học viên theo quy định; hoàn thành trong tháng 6 để tổ chức thực hiện ngay đầu năm học 2026 - 2027.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; hướng dẫn việc chi trả từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác trong trường hợp cần thiết.

Khám sức khỏe miễn phí cho học sinh, sinh viên ngay đầu năm học 2026 - 2027

Tổ chức khám lưu động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

UBND các tỉnh, thành chỉ đạo kết hợp khám tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế với tổ chức các đợt khám lưu động tại cộng đồng, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, y tế cơ sở là lực lượng nòng cốt, đồng thời, huy động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập có đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân theo kế hoạch của địa phương.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người lao động hàng năm theo quy định.

LÂM NGUYÊN