Tây Ninh sẽ xây bệnh viện đa khoa hơn 2.250 tỷ đồng

Sáng 12-5, tại kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh với tổng mức đầu tư hơn 2.370 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Tỉnh Tây Ninh đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa mới, quy mô 1.000 giường bệnh nội trú

Theo nghị quyết, dự án được đầu tư xây dựng tại phường Ninh Thạnh, theo tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa hạng I, hướng tới xây dựng môi trường y tế hiện đại, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân, đồng thời khắc phục tình trạng quá tải hiện nay.

Bệnh viện mới có quy mô 1.000 giường bệnh nội trú, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 96.900m². Ngoài chức năng khám, chữa bệnh, đây còn là đầu mối thực hiện các nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật, phòng bệnh và hợp tác quốc tế.

Dự án gồm các hạng mục: xây dựng mới cơ sở vật chất bệnh viện; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; di dời trang thiết bị từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh hiện hữu sang bệnh viện mới.

Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư Bệnh viện đa khoa Tây Ninh

Theo phương án được thông qua, dự án được tách thành 3 dự án thành phần độc lập. Cụ thể, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư khoảng 95,5 tỷ đồng; dự án xây dựng bệnh viện 2.250 tỷ đồng; dự án di dời trang thiết bị khoảng 20 tỷ đồng. Dự kiến, trong năm 2026 sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; giai đoạn 2027-2032 bố trí vốn triển khai xây dựng. Phương án kiến trúc bệnh viện sẽ được tổ chức thi tuyển theo quy định nhằm lựa chọn thiết kế phù hợp, hiện đại và đồng bộ.

QUANG VINH