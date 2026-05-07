Hơn 9.000 lượt khám trong 1 ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy chạm mốc kỷ lục

Bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế ở phía Nam vừa chạm mốc kỷ lục khi tiếp nhận hơn 9.000 lượt bệnh nhân chỉ trong 1 ngày. 

Ngày 7-5, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết vừa ghi nhận lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú tăng đột biến trong ngày 6-5, đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Lượng bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Chợ Rẫy tăng đột biến trong ngày 6-5.

Theo thống kê, tổng số lượt đăng ký khám bệnh và điều trị trong ngày 6-5 tại Bệnh viện Chợ Rẫy đạt 9.021 lượt. Thông thường, cơ sở y tế này tiếp nhận từ 6.000 - 7.000 lượt ngoại trú/ngày.

Số liệu ngày 6--5 cho thấy, nhiều chuyên khoa tại Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận số lượng bệnh nhân rất cao như: Nội Tổng quát với 573 lượt, Nội Tim mạch 476 lượt, Nội tiết 452 lượt, Tim mạch can thiệp 404 lượt, Nội thận 365 lượt, Nội thần kinh 342 lượt…

Bên cạnh đó, khoa Cấp cứu tiếp nhận 350 trường hợp, Trung tâm Ung bướu hơn 1.131 lượt khám.

Số lượng bệnh nhân ở các đơn vị điều trị trong ngày cũng tăng mạnh với hơn 1.282 lượt. Trong số này, ghi nhận 540 lượt hóa trị, 284 lượt xạ trị và 198 lượt chạy thận nhân tạo.

Bệnh viện Chợ Rẫy chủ yếu tiếp nhận khám chữa bệnh cho người dân khu vực phía Nam.

Riêng ngày 7-5, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 7.000 lượt đăng ký khám ngoại trú tính đến hết buổi trưa.

Đại diện bệnh viện nhận định, các số liệu thực tế cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại khu vực phía Nam sau dịp lễ 30/4 – 1/5 vẫn đang tăng cao.

GIAO LINH

