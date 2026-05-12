Ghép tim xuyên Việt cứu sống người bệnh trẻ tuổi

Từ Quảng Ninh đến TPHCM, hơn 1.700 km được rút ngắn bằng một cuộc chạy đua tính từng phút để đưa trái tim hiến tặng kịp đến với người bệnh suy tim giai đoạn cuối đang được duy trì sự sống bằng ECMO tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Các bác sĩ thực hiện ghép tim cho người bệnh

Tối ngày 10-5, trái tim được hiến từ một người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã đập trở lại trong lồng ngực người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, đánh dấu ca ghép tim thứ 10 được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Người bệnh là nam, 23 tuổi, mắc suy tim giai đoạn cuối, nhập viện trong tình trạng suy tim tiến triển nặng, phải sử dụng thuốc vận mạch liên tục và được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, vẫn chưa có tim hiến phù hợp.

Trước thời điểm ghép tim 8 ngày, người bệnh rơi vào tình trạng ngưng tim. Các bác sĩ đã phải triển khai ECMO để duy trì tuần hoàn và sự sống tạm thời trong lúc chờ cơ hội ghép tim.

GS TS BS. Nguyễn Hoàng Định – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính cho biết, người bệnh phải duy trì ECMO trong tình trạng suy tim tối cấp, nguy cơ tử vong tăng cao theo thời gian. Trong bối cảnh đó, thông tin về trường hợp chết não hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã mở ra cơ hội sống cho người bệnh.

Tim hiến được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hải Phòng vào TPHCM và nhanh chóng được đưa về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Tuy nhiên, đây là ca ghép đặc biệt khó khăn do khoảng cách vận chuyển tạng rất xa, thời gian thiếu máu lạnh kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hồi phục của tim sau ghép. Sau khi hội chẩn và cân nhắc toàn diện, ê-kíp quyết định tiếp nhận tim hiến tặng, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án hồi sức và hỗ trợ tuần hoàn nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh trong và sau ghép.

Hành trình vận chuyển tạng là cuộc chạy đua tính từng phút với sự phối hợp khẩn trương giữa nhiều đơn vị. Tim hiến được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hải Phòng vào TPHCM trong khoảng 2 giờ, sau đó tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ mở đường để nhanh chóng đưa từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chỉ trong 9 phút 34 giây.

Khi tim hiến được chuyển đến bệnh viện, người nhận đã được ê-kíp ghép tim chuẩn bị sẵn sàng trong phòng mổ. Chỉ khoảng 50 phút sau, tim hiến đã được ghép thành công và bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực người bệnh.

THÀNH SƠN