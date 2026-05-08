Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm

Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được khám sức khỏe, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn; đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng. Kết quả khám sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc. Theo hướng dẫn, trẻ dưới 6 tuổi sẽ được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm.

Nội dung khám gồm kiểm tra dấu hiệu sinh tồn; đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần, vận động và tình trạng tiêm chủng. Trẻ cũng được khám toàn thân và các bộ phận, như: da, đầu, cổ, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng, cơ quan sinh dục, cơ xương khớp và thần kinh. Đồng thời, hướng dẫn cũng chỉ rõ, đối với trẻ từ 16-30 tháng tuổi, việc đánh giá nguy cơ tự kỷ sẽ được thực hiện thông qua các bài trắc nghiệm sàng lọc.

Sau khám, kết quả sẽ được ghi nhận, tư vấn can thiệp hoặc hướng dẫn theo dõi sức khỏe theo mẫu giấy khám phù hợp với từng độ tuổi. Trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bệnh tật, trẻ sẽ được tư vấn chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp để điều trị kịp thời.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tổng hợp, đánh giá kết quả và cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử; đồng thời liên thông, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế theo quy định. Dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cũng phải bảo đảm liên thông với hệ thống quản lý khám, chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và cổng tiếp nhận dữ liệu của hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi trên địa bàn; thông tin rộng rãi về thời gian, địa điểm khám; đồng thời thông báo cụ thể tới cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ. Địa điểm khám ưu tiên tổ chức tại trạm y tế xã, phường khi đáp ứng đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ chuyên môn.

MINH KHANG