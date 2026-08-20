Xã Kim Long ra mắt trợ lý AI hỗ trợ dịch vụ công

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt mô hình

Trợ lý AI Kim Long vận hành trên nền tảng trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người dân tra cứu thông tin và hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trên điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị có kết nối internet.

Trợ lý AI của xã Kim Long có các chức năng nổi bật như: Hướng dẫn thành phần hồ sơ, điều kiện thực hiện đối với từng thủ tục hành chính; Cung cấp quy trình thực hiện, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí (nếu có) và cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Hỗ trợ tra cứu, tải biểu mẫu và các tài liệu liên quan theo từng thủ tục.

﻿Lễ ra mắt Mô hình “Trợ lý AI Kim Long - Đồng hành cùng Nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”

Khi đến làm thủ tục tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã, người dân có thể tương tác trực tiếp với trợ lý ảo để được giải đáp tức thì, giúp tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa các quy trình hành chính tại cơ sở. Đặc biệt, hệ thống còn liên kết trực tiếp đến Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công TPHCM và các nền tảng số phục vụ người dân để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Nguồn dữ liệu AI đã được xã Kim Long tổng hợp, chuẩn hóa và kiểm chứng, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, thống nhất và được cập nhật thường xuyên. Hệ thống tập trung hỗ trợ người dân đối với các nhóm thủ tục hành chính phổ biến thuộc nhiều lĩnh vực như: hộ tịch, chứng thực, cư trú, bảo hiểm, an sinh xã hội, đất đai và các thủ tục hành chính khác phát sinh tại địa phương.

KHÁNH CHI