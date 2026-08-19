Phường Rạch Dừa đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cải cách hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, kết nối thị trường... là những giải pháp mà phường Rạch Dừa cam kết thực hiện nhằm phát triển sản xuất - kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ngày 19-8, UBND phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn năm 2026.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh phản ánh những vướng mắc trực tiếp tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, như: kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, mã số thuế theo định danh cá nhân vẫn còn nhiều bất cập, cần được tháo gỡ kịp thời.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa chủ trì hội nghị đối thoại. Ảnh: QUANG VŨ

Vấn đề tiếp cận nguồn vốn tín dụng cũng nhận được nhiều sự quan tâm, như: điều kiện vay vốn, tài sản bảo đảm, lãi suất, thời hạn vay và các chương trình tín dụng ưu đãi. Đại diện ngân hàng đã trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin về các giải pháp tài chính phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Các đơn vị, doanh nghiệp tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Một số đại biểu cũng trao đổi về việc lắp đặt và sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời, giải pháp tiết kiệm điện nhằm giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; đồng thời đề nghị được hướng dẫn cụ thể về quy trình, điều kiện và các yêu cầu liên quan trong quá trình triển khai.

Vấn đề kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tập trung phản ảnh. Ảnh: QUANG VŨ

Ngoài ra, các đại biểu còn kiến nghị về chuyển đổi số, hợp đồng lao động điện tử, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt; kết nối thị trường, xúc tiến thương mại và một số vấn đề liên quan đến hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp nhận và xử lý các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch để cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh yên tâm đầu tư, phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường Rạch Dừa có 807 hộ kinh doanh được cấp mới và thành lập mới 350 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 1.750. Số liệu trên cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục có nhiều tín hiệu phát triển tích cực.

QUANG VŨ