Tháo gỡ vướng mắc từ những hiến kế của dân

Ngày 21-8, Đảng ủy xã Long Điền tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hơn 100 đại biểu tham dự, nêu 16 ý kiến với 22 nội dung.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Long Điền trao đổi tại hội nghị đối thoại

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực như đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, đầu tư công, y tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, việc làm và đào tạo nghề.

Nhiều ý kiến đề xuất giải pháp hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp và phát huy nguồn nhân lực trẻ tại địa phương.

Đại diện Hội Cựu chiến binh xã phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo xã và các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Với những nội dung chưa thể xử lý, lãnh đạo xã yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết; đồng thời rà soát toàn bộ kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ giải quyết và thông tin kết quả đến người dân. MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục giám sát việc thực hiện.

Đại diện Đoàn thanh niên xã phát biểu ý kiến tại hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Trần Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, hiệu quả của việc tổ chức đối thoại không chỉ ở việc trả lời kiến nghị, mà quan trọng là các vấn đề người dân quan tâm phải được theo dõi, giải quyết đến nơi đến chốn.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, xã Long Điền đã hoàn thành, vượt 32/50 chỉ tiêu nghị quyết năm. Đến ngày 20-8, toàn xã đã khám sức khỏe định kỳ cho 17.613 người, đạt 35,83%.

TRÚC GIANG