Người dân Quảng Trị trao trả chim quý hiếm cho cơ quan chức năng

Chiều 13-10, Hạt Kiểm lâm xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) phối hợp với UBND và Công an xã Trường Sơn đã bàn giao một cá thể chim Hồng hoàng (tên khoa học là Buceros bicornis) quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để chăm sóc, cứu hộ.

Lực lượng công an và kiểm lâm bàn giao chim Hồng hoàng quý hiếm cho cơ quan bảo tồn

Theo ông Phạm Hồng Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm xã Trường Sơn, sau đợt mưa lớn kéo dài, một con chim Hồng hoàng bay vào vườn nhà ông Võ Xuân Quốc (thôn Long Sơn, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị). Nhận thấy đây là loài quý hiếm, ông Quốc đã tự giác trình báo với cơ quan chức năng.

Cá thể Hồng hoàng quý hiếm

Qua xác minh, cá thể nói trên là chim Hồng hoàng, thuộc nhóm IB, loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đây là loài chim mỏ sừng lớn, có trọng lượng khoảng 2kg, thường sinh sống trong rừng già, có vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái rừng nhiệt đới.

Ngay trong ngày, lực lượng kiểm lâm cùng UBND và Công an xã đã hoàn tất thủ tục bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để chăm sóc, phục hồi sức khỏe và chuẩn bị thả về môi trường tự nhiên cho mục đích bảo tồn.

Được biết, xã Trường Sơn là nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm khác như Vượn siki, Sơn dương, Bò tót, Rùa núi vàng.... Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Trường Sơn đã tăng cường tuyên truyền và giáo dục pháp luật bảo vệ rừng và động vật hoang dã, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, ngăn chặn hành vi nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật rừng.

