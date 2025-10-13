Bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho 100% cán bộ mặt trận

Ban Chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Đức (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại đại hội

Nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Đức đề ra 5 chỉ tiêu, 6 chương trình hành động trọng tâm. Trong đó, mặt trận tập trung vận động tặng ít nhất 1.000 phần quà cho người nghèo mỗi năm; 100% cán bộ được bồi dưỡng kỹ năng công tác và chuyển đổi số; thực hiện 3 nội dung giám sát, phản biện xã hội và 2 cuộc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền hàng năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Hồng Ân phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Hồng Ân đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng những hành động thiết thực, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân xã Châu Đức ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt

Đại hội đã hiệp thương bầu ra 48 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Đức. Đồng chí Hồ Thị Mỹ Hòa giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Đức nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ chương trình an sinh xã hội địa phương và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ, nhân dân Cuba.

TRÚC GIANG