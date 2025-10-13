Đưa liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung từ TPHCM trở về đất mẹ

Các đơn vị và thân nhân liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung tổ chức lễ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (TPHCM) về an táng tại Nghệ An.

Ngày 13-10, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp Sở Nội vụ TPHCM, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An và thân nhân gia đình liệt sĩ tổ chức lễ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung từ Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây, TPHCM) về an táng tại quê nhà Nghệ An.

Liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung, sinh năm 1956, quê xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là tỉnh Nghệ An), từng chiến đấu trong Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 174, Sư đoàn 2, Quân đoàn 3.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, anh đã anh dũng hy sinh ngày 29-4, khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau ngày đất nước thống nhất, phần mộ của anh được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi.

Nghi thức chuẩn bị cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Gần 50 năm trôi qua, nhờ sự kết nối thông tin giữa các cơ quan chức năng, đặc biệt là của Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, gia đình đã tìm được nơi yên nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung.

Nghi thức cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung diễn ra chu đáo, thuận lợi

Được sự cho phép của Sở Nội vụ 2 địa phương, lễ cất bốc và di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung được tổ chức trang nghiêm, thành kính, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Toàn bộ công tác di chuyển hài cốt được Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hỗ trợ, đưa về quê bằng tàu hỏa.

Chuyến xe đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Hữu Trung ra ga tàu hỏa để về đất mẹ

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tổ chức 14 chuyến hỗ trợ cất bốc và di chuyển hài cốt các liệt sĩ từ phía Nam trở về an táng tại quê nhà ở các tỉnh phía Bắc.

THU HOÀI