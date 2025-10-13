Phát triển trạm quan trắc biển chuẩn quốc tế tại Quy Hòa, Gia Lai

Ngày 13-10, tại Trung tâm ICISE (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc “Trường học Việt Nam về Quan sát Trái Đất lần thứ 5 - VSEO-5” với chủ đề “Giám sát màu đại dương bằng dữ liệu viễn thám”, thu hút hơn 50 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu trẻ đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia.

Ảnh minh họa

Chương trình do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD), Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp (CNES) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức.

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam gặp gỡ, chào mừng các nhà khoa học tại sự kiện. Ảnh: TRUNG NHÂN

Theo Ban tổ chức, màu sắc đại dương phản ánh sự tương tác giữa ánh sáng Mặt Trời và các hạt vật chất trong môi trường biển, như thực vật phù du, chất rắn lơ lửng, carbon hữu cơ và vô cơ. Việc quan sát từ vệ tinh giúp đánh giá các tham số sinh - địa hóa học, phản ánh chất lượng nước biển và hệ sinh thái ven bờ.

VSEO-5 là mô hình đào tạo, giao lưu học thuật chuyên sâu về công nghệ đo bức xạ màu sắc đại dương từ không gian, phục vụ theo dõi biến động màu nước biển, đặc biệt tại khu vực ven bờ Việt Nam. Chương trình kết hợp giữa lý thuyết, hướng dẫn thực hành và các báo cáo chuyên đề ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong nghiên cứu, giảng dạy và quản lý môi trường.

Các nhà khoa học thông tin về Trường học Việt Nam về Quan sát Trái Đất lần thứ 5. Ảnh: TRUNG NHÂN

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức còn tổ chức Hội thảo về thành lập các Trạm quan trắc Biển, Khí hậu và Đất liền tại tỉnh Gia Lai (ngày 13 và 14-10), hướng đến xây dựng Trạm quan trắc Môi trường biển và Hải dương học đạt chuẩn quốc tế tại vùng biển Quy Nhơn, kết nối với Trạm thu tín hiệu vệ tinh BIOMASS của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA).

Dự án BIOMASS do GS Lê Toàn Thủy, nhà khoa học gốc Việt đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh quyển từ Không gian (CESBIO, Pháp), chủ trì, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường và tài nguyên thiên nhiên, phục vụ nghiên cứu, quản lý và hoạch định chính sách phát triển bền vững.

Kết quả từ các trạm quan trắc được kỳ vọng đóng góp thiết thực cho cộng đồng khoa học, hỗ trợ công tác ra quyết định của nhà quản lý, tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển xanh, bền vững.

Các nhà khoa học, giảng viên, học viên tham gia chương trình. Ảnh: TRUNG NHÂN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Quang Phong, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai, cho biết: Trước thách thức biến đổi khí hậu, việc đào tạo nguồn nhân lực làm chủ công nghệ quan sát Trái Đất là nhiệm vụ cấp thiết. VSEO-5 không chỉ là nơi chia sẻ tri thức mà còn là diễn đàn hợp tác, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, hướng đến phát triển xanh, bền vững.

Tăng cường hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Pháp Tại sự kiện, ông Denis Fourmeau, Tùy viên Hợp tác Khoa học và Giáo dục đại học (Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam) cho biết, Trường học mùa thu năm nay là minh chứng sống động cho sự hợp tác mạnh mẽ giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực không gian vũ trụ, nằm trong khuôn khổ “Năm Đổi mới Sáng tạo Pháp - Việt”. Ông Denis Fourmeau phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TRUNG NHÂN Ông Denis Fourmeau nhấn mạnh, thời gian qua hai nước đã có nhiều bước tiến đáng kể trong hợp tác khoa học: Việt Nam chính thức gia nhập sáng kiến “Đài quan sát khí hậu từ không gian (SCO)” do CNES điều phối; Pháp và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đang xúc tiến dự án vệ tinh VNREDSAT-2, đồng thời một ăng-ten thu tín hiệu vệ tinh SVOM đã được lắp đặt tại Trung tâm ICISE phục vụ nghiên cứu vũ trụ. Theo ông Denis Fourmeau, khoa học không gian đang trở thành cầu nối quan trọng trong mối quan hệ chiến lược giữa hai nước, mở rộng sang các lĩnh vực vật lý lượng tử, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và công nghệ nano. Những hợp tác này dựa trên tinh thần tin cậy, chia sẻ tri thức và cùng hướng tới giá trị hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững...

NGỌC OAI