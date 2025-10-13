Tây Ninh: Chạy xuồng đánh cá trong đêm, 1 người mất tích

Đến tối 13-10, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vẫn đang phối hợp cùng người dân địa phương tích cực tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông thuộc xã Tân Thạnh.

Người dân đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, anh N.P.X., 39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp cùng em rể chèo xuồng ra sông đánh cá (mỗi người đi một xuồng). Khi di chuyển đến giữa sông, xuồng của anh X. bất ngờ va vào cột phao, khiến mũi xuồng vỡ và anh rơi xuống nước, mất tích. Người em rể lập tức quay lại tìm kiếm, đồng thời hô hoán người dân khu vực hỗ trợ ứng cứu. Tuy nhiên, do nước chảy xiết và thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc trời tối nên việc tìm kiếm ban đầu không có kết quả.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khoanh vùng khu vực sông xảy ra vụ việc, tổ chức tìm kiếm bằng xuồng máy, đèn chiếu sáng và lưới dọc hai bên bờ, đồng thời thông báo các hộ dân ven sông hỗ trợ quan sát.

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

QUANG VINH