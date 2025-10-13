Xã hội

Vẫn còn hơn 12.000 nhà bị ngập

SGGPO

Hơn 8.700 tỷ đồng thiệt hại do bão số 11 tính đến sáng sớm nay, 13-10, các địa phương khẩn trương khắc phục.

Nước lũ sông Cầu đục thủng nền đường sắt, chưa rút ở xã Trung Giã (TP Hà Nội)
Nước lũ sông Cầu đục thủng nền đường sắt, chưa rút ở xã Trung Giã (TP Hà Nội)

Sáng 13-10, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, cập nhật đến 7 giờ cùng ngày, ở miền Bắc còn khoảng 12.234 nhà bị ngập, nhiều hơn 4.500 căn so với ngày trước, tập trung tại tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội.

Về hạ tầng đê điều, đến nay xảy ra 59 sự cố tại 3 địa phương, gồm Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội, nhưng đều đã được xử lý bước đầu và theo dõi chặt chẽ.

Hệ thống giao thông cơ bản thông tuyến (đi lại bình thường), trong đó tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đã khôi phục hoạt động từ tối 12-10 sau khi xảy ra sự cố tại xã Trung Giã (Hà Nội) vào chiều 9-10 (nước đục thủng nền đường ray).

Tổng thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 từ các địa phương ước tính hơn 8.720 tỷ đồng, tăng 1.670 tỷ đồng so với ngày 12-10. Cụ thể, Lạng Sơn thiệt hại khoảng 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng và Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng. Các địa phương khác đang tiếp tục rà soát, thống kê và khẩn trương triển khai khắc phục hậu quả.

Về công tác hỗ trợ, ngày 12-10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2241/QĐ-TTg phân bổ thêm 400 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão số 11, trong đó Thái Nguyên được cấp 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn 50 tỷ đồng và Bắc Ninh 50 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Vận động cứu trợ Trung ương thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận hơn 922 tỷ đồng ủng hộ các vùng bị thiệt hại do bão số 10 và 11, đã phân bổ gần một nửa cho các địa phương.

Tin liên quan
PHÚC HẬU

Từ khóa

khắc phục thiệt hại thiên tai ngập lụt báo cáo tổng hợp thiệt hại ở miền bắc Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn