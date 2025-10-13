Tỷ lệ chi đầu tư đã tăng từ 28% lên 32% tổng chi ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn tham luận với chủ đề: "Đảng bộ Bộ GD-ĐT lãnh đạo triển khai thắng lợi Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT". Trong đó, đáng chú ý, về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở GD-ĐT, Bộ trưởng cho biết, Đảng ủy Bộ GD-ĐT đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các Đề án: Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT giai đoạn 2026-2030.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đó, sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập, giải thể các cơ sở đào tạo không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả; phân cấp mạnh quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, một số cơ sở giáo dục đại học địa phương quản lý, giảm đầu mối cơ quan quản lý đối với các cơ sở giáo dục, bảo đảm nguyên tắc gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và tài chính.

Bộ GD-ĐT cũng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng đã trình bày tham luận với nội dung vai trò lãnh đạo của Đảng trong thúc đẩy phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát nghèo, công nghiệp đã giúp Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình, để trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Việt Nam phải dựa vào KH-CN. "Chưa có quốc gia nào vượt qua bẫy thu nhập trung bình mà không chuyển sang tăng trưởng dựa vào KH-CN", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Bộ trưởng, về thể chế cho KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam đã thông thoáng, kiến tạo, hiện đại như quốc tế, một số cơ chế, chính sách có tính đột phá, vượt trội. 5 năm của nhiệm kỳ qua, chúng ta đã đạt được một số thành tựu lớn về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có sự thay đổi đáng kể về thứ hạng quốc tế, đặt nền móng về thể chế, về hạ tầng, có những kết quả quan trọng ban đầu để 5 năm tới sẽ chuyển hóa thành tăng trưởng kinh tế.

Nhà nước sẽ chi 3-4% ngân sách, tương đương 3-4 tỷ USD mỗi năm, kích hoạt được tổng chi toàn xã hội từ 10-15 tỷ USD, để KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp ít nhất 5% tăng trưởng GDP của đất nước, trong đó, KH-CN 1%, đổi mới sáng tạo 2-3% và chuyển đổi số 1-2%. Bộ KH-CN sẽ chịu trách nhiệm tính toán hiệu quả của chi KH-CN và dùng hiệu quả này làm tiêu chí để phân bổ ngân sách KH-CN cho các bộ ngành, địa phương, tổ chức KH-CN và các doanh nghiệp. KH-CN sẽ tập trung vào làm chủ 11 nhóm công nghệ chiến lược, từ đó hình thành các ngành công nghiệp chiến lược của Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định, 5 năm tới là 5 năm phải chuyển hóa được thể chế, cơ chế, chính sách, tiềm năng thành tăng trưởng kinh tế trên 10%, thành tự chủ chiến lược. "Bộ ba": KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, là động lực trung tâm của phát triển, động lực chính của tăng trưởng, động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Về nội dung chính sách tài khóa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay, nhiệm kỳ qua, tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước 5 năm đạt khoảng 18,3% GDP, mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi thực hiện giảm gia hạn thuế phí là khoảng 1,1 triệu tỷ đồng để đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh toàn cầu và phục hồi kinh tế. Tỷ lệ chi đầu tư đã tăng từ 28% lên 32% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng thu, tiết kiệm chi khoảng 1,5 triệu tỷ đồng để tăng đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và các tuyến đường cao tốc, quốc phòng, an ninh, xây dựng trường học, bệnh viện, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chính phủ đã dành khoảng 17% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm cho an sinh xã hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, đến nay, cả nước có trên 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế, tăng trên 46% so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã đạt khoảng 32,2% GDP, trong đó đầu tư của khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước chiếm trên 65%. Nước ta thuộc nhóm 15 nước phát triển, thu hút FDI lớn nhất thế giới. Vốn FDI đóng góp khoảng 16% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chính phủ phấn đấu đến năm 2028, môi trường đổi mới kinh doanh của Việt Nam thuộc nhóm 3 nước hàng đầu ASEAN và nhóm 30 nước hàng đầu thế giới. Chính phủ sẽ trình Bộ Chính trị ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả các nghị quyết về kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân; phấn đấu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế, 50 doanh nghiệp nhà nước trong nhóm 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất ASEAN và có từ 1 đến 3 doanh nghiệp trong nhóm 500 của thế giới…

PHAN THẢO