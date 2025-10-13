Kiến nghị giữ lại mô hình Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại TPHCM

Ngày 13-10, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã có văn bản gửi đến Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-MT kiến nghị giữ nguyên mô hình Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) như hiện nay.

Người dân đến làm thủ tục về nhà đất tại Trung tâm Phục vụ hành chính phường Gò Vấp, TPHCM

Theo Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM, qua kinh nghiệm và đánh giá sơ bộ về thực trạng dữ liệu mà các Chi nhánh VPĐKĐĐ đang quản lý sử dụng ổn định có tính bảo mật cao, hạ tầng lưu dữ liệu và truy xuất cơ sở dữ liệu (CSDL) đang tương đối an toàn. Ngoài ra, các lực lượng viên chức tại đơn vị này đang làm tốt chuyên môn để phục vụ người dân.

Trong khi đó, tại tờ trình 70-Ttr/ĐU của Bộ NN-MT ngày 7-10 vừa qua đã đề xuất xóa bỏ chi nhánh VPĐKĐĐ kể từ 15-10-2025 để kiện toàn cho chính quyền cấp xã thực hiện một cửa về giải quyết thủ tục đất đai cho người dân.

Có thể thấy, TPHCM sau sáp nhập đang dần hoàn thiện số liệu, dữ liệu địa hành chính; đang làm sạch dữ liệu đất đai trong 90 ngày; số hóa dữ liệu đất đai về số lô, số thửa trong CSDL quốc gia. Khi CSDL chưa được số hóa trên không gian mạng hay nói cách khác chưa số hóa dữ liệu quốc gia về đất đai trên VNeID thì việc lùi lại thời gian kết thúc Chi nhánh VPĐKĐĐ chuyển về chính quyền cấp xã là rất cần thiết.

Do đó, Viện kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM kiến nghị xem xét tính khả thi và tiện lợi cho số hóa CSDL nên lùi lại thời gian kết thúc các chi nhánh VPĐKĐĐ chuyển xuống chính quyền cấp xã sau khi hoàn thành CSDL quốc gia. Bởi nếu thực hiện ngay trong tháng 10-2025 sẽ rất khó về hạ tầng thiết bị và dữ liệu đất đai truy xuất kể cả yếu tố con người về chuyên môn sẽ không đáp ứng kịp gây phiền toái hơn cho người dân.

Trước đó, Đảng ủy Cục Quản lý đất đai kiến nghị chuyển giao thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về UBND cấp xã. Trong khi đó vẫn giữ nguyên VPĐKĐĐ.

THANH HIỀN