Người dân thiếu nước sạch giữa mùa nắng nóng vì nhà máy cấp nước hư hệ thống bơm

Những ngày qua, cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Xóm Mới (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt kéo dài.

Có mặt tại thôn Xóm Mới, PV SGGP ghi nhận thời tiết nắng nóng gay gắt, kết hợp gió Lào bỏng rát. Chị Nguyễn Thị Thủy (47 tuổi) cho biết, hơn 2 tuần nay, không có nguồn nước sạch từ nhà máy nên phải sử dụng nguồn nước mưa tích trữ để ăn uống. Còn tắm rửa, giặt giũ quần áo phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước bơm từ hồ ở ngoài ruộng, cách nhà khoảng 200m.

Theo chị Thủy, không có nước máy, phải dùng nước hồ không đảm bảo vệ sinh, thường xuyên bị ngứa da. Lo lắng nhất hiện nay là bể tích trữ nước mưa đã cạn, trong khi đó nắng nóng kéo dài. “Nhiều ngày qua, cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn vì không có nước sạch từ nhà máy để sử dụng. Mong nhà máy sớm khắc phục để cấp lại nước sạch cho người dân”, chị Thủy chia sẻ.

Cuộc sống của gia đình bà Nguyễn Thị Định (76 tuổi) cũng đảo lộn do không có nước máy sinh hoạt kéo dài. Gia đình phải sử dụng nước mưa tích trữ để ăn uống, song cũng đang cạn kiệt. Còn tắm rửa, giặt giũ quần áo thì sử dụng nước bơm từ hồ ngoài ruộng và giếng khơi.

Tại thôn Xóm Mới, nhiều hộ dân đã lấp bỏ giếng đào, giếng khoan, nay không có nước máy, không có bể chứa nước mưa tích trữ, khiến đời sống hết sức bức bí, đảo lộn. Để có nước sinh hoạt, hàng ngày người dân phải mang các loại can, thùng đi nhiều nơi xin nước và sử dụng rất tiết kiệm.

Ông Nguyễn Trọng Vị, Trưởng thôn Xóm Mới cho biết, hiện nay, toàn thôn có khoảng 250 hộ dân, trong đó có khoảng 180-200 hộ dân là phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước sạch từ nhà máy, những hộ dân còn lại chủ yếu sử dụng nguồn nước mưa tích trữ, nước giếng đào và giếng khoan.

Giếng đào của gia đình bà Phan Thị Quế là nơi cấp nước cho nhiều hộ dân

Khoảng 15 ngày nay, do hư hỏng máy bơm nước thô và máy bơm cao áp nên nhà máy ngừng hoạt động, đã gây ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân. Người dân phải bơm nước từ giếng khơi, ao hồ ngoài đồng và đi xin nước từ nơi khác về sử dụng sinh hoạt.

Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh Nguyễn Anh Đức cho biết, nguyên nhân chính của tình trạng thiếu nước sạch tại thôn Xóm Mới là do hệ thống bơm nước thô của nhà máy cấp nước bị hư hỏng. Dự kiến, việc khắc phục, nâng cấp hệ thống bơm này sẽ khẩn trương hoàn tất trong khoảng 10-15 ngày tới, để cung cấp nước sạch cho người dân. Địa phương cũng rất chia sẻ với khó khăn của người dân.

DƯƠNG QUANG