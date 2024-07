Người dân TPHCM yên tâm hơn về tình hình an ninh trật tự

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an TPHCM trong thời gian qua.

Đồng chí Phan Văn Mãi biểu dương lực lượng Công an TPHCM về những kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

“Nhiều “điểm đen” về an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông đã được chuyển hóa thành “điểm xanh”, điều đó cho thấy những nỗ lực, cống hiến vượt bậc của lực lượng Công an TPHCM trong công tác”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh và dẫn chứng thời gian gần đây, người dân TPHCM đã rất yên tâm về tình hình ANTT.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy đảng trong Công an TPHCM chú trọng hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác thi đua, cải cách hành chính, chuyển đổi số…

Hiện nay, TPHCM đang tổ chức nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vì vậy, ngoài tập trung phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, Đảng ủy Công an TPHCM cần tích cực tham mưu cho lãnh đạo TPHCM nâng cao vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, tất cả người dân đều có ý thức tham gia vào phong trào này, góp phần quan trọng vào việc xây dựng TPHCM an ninh, an toàn, bình yên.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Mãi, đặc biệt là các nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác nghiệp vụ.

Trung tướng Lê Hồng Nam khẳng định, Đảng ủy Công an TPHCM sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an về đảm bảo tình hình ANTT, giữ vững bình yên trên địa TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Trong 6 tháng đầu năm, Công an TPHCM đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác so với kế hoạch đã đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các đề án, dự án, xây dựng lực lượng Công an TPHCM ngày càng đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh… Về lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ tiếp tục được Ban thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TPHCM báo cáo tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM đối với công tác đảm bảo ANTT, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia giữ gìn ANTT, nhất là tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục...tạo tiền đề vững chắc để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn TPHCM...

CHÍ THẠCH