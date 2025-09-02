Người dân trở lại TPHCM, các cửa ngõ ùn ứ

Chiều tối 2-9, người dân từ các tỉnh thành về lại TPHCM sau đợt nghỉ lễ. Nhiều tuyến đường tắc nghẽn do lượng phương tiện đổ dồn về các bến xe, cửa ngõ thành phố.

Quốc lộ 1- cửa ngõ hướng các tỉnh miền Tây về TPHCM, phương tiện rất đông gây ùn ứ cục bộ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận trên các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 50 hướng vào các cửa ngõ TPHCM, giao thông ùn ứ do lượng phương tiện từ các tỉnh miền Trung, miền Tây, Tây Nguyên trở lại TPHCM và các tỉnh Đông Nam bộ rất đông. Lúc 16 giờ, tuyến Quốc lộ 1A từ tỉnh Đồng Nai hướng về TPHCM có hàng ngàn xe máy, ô tô nối đuôi di chuyển rất chậm.

Khoảng 16 giờ 30, tuyến cao tốc Long Thành - TPHCM qua nút giao thông An Phú xảy ra tình trạng ùn ứ. Để tránh xảy ra tắc nghẽn cục bộ, lực lượng cảnh sát giao thông túc trực thường xuyên, phân luồng giao thông.

Phương tiện "chôn chân" trên đường cao tốc Long Thành - TPHCM tại nút giao An Phú. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận của PV Báo SGGP, lúc 18 giờ, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Bình Chánh, phường Tân Kiên, hướng vào thành phố), ô tô, xe máy chen chúc, nhích từng chút một. Đặc biệt là xe máy hướng từ Quốc lộ 1A nối đuôi nhau di chuyển chậm. Đoạn từ cầu Bình Điền đến Bến xe miền Tây ùn ứ cục bộ do lượng phương tiện đổ về càng lúc càng đông.

Tại Bến xe Miền Tây cũng ghi nhận lượng xe đổ về tăng cao so với những ngày trước lễ. Các tuyến đường Kinh Dương Vương, đường Nguyễn Văn Linh hướng vào thành phố, dòng xe cộ đông đúc nhưng không xảy ra ùn ứ. Còn tại Bến xe miền Đông (cũ và mới) vào chiều tối cùng ngày, nhiều phương tiện đổ về bến. Các xe phải di chuyển chậm.

Ùn ứ tại nút giao An Phú trên tuyến cao tốc Long Thành - TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông cho biết, trong 4 ngày, lượng hành khách qua các bến xe liên tỉnh tăng khoảng 26%, đạt hơn 54.000 lượt khách với tổng số 2.760 chuyến xe xuất bến. Nhiều nhà xe đã điều chỉnh tăng giá vé tối đa 40% nhằm bù đắp chi phí và giải tỏa hành khách. Tại khu vực phà Cát Lái, dòng phương tiện xếp hàng dài chờ qua phà hướng từ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về TPHCM. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong cho biết, 4 ngày lễ, bình quân mỗi ngày phà chở 65.000 lượt khách, nhiều hơn 20.000 lượt so với thường ngày. Hiện bến khai thác 320 chuyến phà đôi/ngày, gấp đôi ngày thường với 7 phà được huy động. Tại phà Bình Khánh có 188 chuyến phà/ngày, tăng 18% so với cùng kỳ, lượng khách đi lại đạt 32.600 khách, tăng 11% so với cùng kỳ. Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu hoạt động mỗi ngày trên 30 chuyến (đi và về), bình quân 2.300 khách/ngày, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, bình quân mỗi ngày trong dịp lễ này, sân bay đón khoảng 125.000 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ.

Ảnh: QUỐC HÙNG

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông TPHCM cũng cập nhật liên tục tình hình giao thông qua các bảng điện tử để cảnh báo kịp thời.

Nhằm giảm áp lực phương tiện, CSGT tăng cường lực lượng để hướng dẫn phân luồng và điều phối giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo trật tự. Dù lượng người đổ về bến xe rất đông nhưng nhìn chung tình hình vẫn diễn ra trật tự.

QUỐC HÙNG