Ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ 2-9: Lưu lượng phương tiện lớn, kẹt xe nhiều nơi

Trong ngày 1-9, người dân từ các tỉnh đổ về Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9 rất đông, nhiều tuyến đường cửa ngõ trở nên ùn ứ, các bến tàu, bến xe, nhà ga đều đông nghẹt.

Ở khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố, Công an Hà Nội đã tập trung điều hướng phương tiện, tránh vào khu cấm đường để phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc” tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tương tự, khu vực Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm cũng được lực lượng chức năng lập vành đai cấm các phương tiện. Trong khi đó, người dân từ khắp nơi càng về cuối ngày đổ về càng đông. Các tuyến đường lân cận như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Lê Duẩn… đã xảy ra ùn ứ.

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để hướng dẫn, giải tỏa ùn tắc, tuy nhiên các phương tiện vẫn di chuyển rất khó khăn. Đến chiều 1-9, vỉa hè của nhiều tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua chật kín người dân giữ chỗ. Các lực lượng chức năng trực 24/24 giờ để đảm bảo trật tự, an toàn cho người dân về dự lễ và các phương tiện tham gia giao thông.

Đặc biệt, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng đã diễn ra tại nhiều tuyến đường hướng về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Trước lượng người đổ về quá lớn và chưa có dấu hiệu giảm bớt, Công an TP Hà Nội đã phát đi thông báo phân luồng, cấm và hạn chế một số phương tiện, đồng thời huy động lực lượng túc trực để hướng dẫn và bảo đảm an toàn, trật tự giao thông cho người dân và du khách.

Thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, trong các ngày nghỉ lễ 2-9, lượng xe từ TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam di chuyển trên các đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết… về các tỉnh miền Trung khá đông, lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ để tổ chức điều tiết.

Từ ngày 31 đến ngày 1-9, trên các tuyến đường cao tốc phía Đông xảy ra một số vụ va chạm giao thông ở mức độ nhẹ nhưng đều được lực lượng chức năng kịp thời xử lý nên không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Tại tỉnh Lâm Đồng, do lượng khách phân bổ đều trong các ngày nghỉ lễ nên lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến quốc lộ, đèo dốc kết nối Lâm Đồng như quốc lộ 27C, 20, 28, 55 đều khá thông thoáng. Tuy nhiên, tuyến quốc lộ 28B nối Mũi Né - Đà Lạt (Lâm Đồng) do đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp nên các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tại Đà Lạt, vào các giờ cao điểm sáng, chiều tối một số tuyến đường khu vực trung tâm xảy ra ùn ứ cục bộ. Quanh chợ Đà Lạt các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên các tuyến đường trọng điểm dẫn vào Khu du lịch Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), lượng xe di chuyển rất đông nhưng không xảy ra ùn tắc.

Tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ. Đối với chương trình nghệ thuật đặc biệt tại 2 địa điểm phường Nha Trang và phường Phan Rang vào tối 2-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa bố trí lực lượng chốt chặn, phân luồng, điều tiết giao thông đến khi kết thúc chương trình.

Người dân được khuyến nghị chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

BÍCH QUYÊN - THU HÀ - NGUYỄN TIẾN - ĐOÀN KIÊN - MAI CƯỜNG - HIẾU GIANG - HỮU PHÚC