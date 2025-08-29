Người máy của Việt Nam gây “sốt” tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Tại không gian Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” khai mạc ngày 28-8, người máy VR-H3 do nhóm kỹ sư Việt Nam phát triển đã trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và trải nghiệm.

Người dân thích thú giao lưu với người máy VR-H3 tại triển lãm

VR-H3 là dòng robot thế hệ thứ 3, được Công ty Vinrobotics nghiên cứu và phát triển trong vòng 8 tháng kể từ khi thành lập (11-2024). Ngoài motor và chip CPU nhập khẩu, toàn bộ phần thiết kế cơ khí, mạch điều khiển nguồn, pin, phần mềm AI cân bằng và hệ thống điều khiển đồng bộ đều do 100% kỹ sư Việt Nam đảm trách.

Các gian trưng bày thành tựu công nghệ thu hút đông đảo người dân tham quan và tìm hiểu

Theo ông Vũ Nhật Minh, Giám đốc khối phần mềm Robotics & AI kiêm Giám đốc khối phần cứng Vinrobotics JSC, robot VR-H3 được cấu thành từ 31 động cơ cùng 2 bộ máy điều khiển hỗ trợ cân bằng, di chuyển và tác vụ AI. Nhờ đó, VR-H3 có thể đi lại linh hoạt, nhận diện gương mặt, giao tiếp cơ bản, bắt tay và chụp ảnh cùng khách tham quan.

Với chiều cao 178 cm, nặng 75 kg, tích hợp 3 camera độ sâu cùng AI, VR-H3 có thể bưng bê, dọn dẹp, nâng vật nặng từ 6–8 kg, phục vụ trong nhà máy, bệnh viện, trường học.

“Người máy VR-H3 đang được huấn luyện, học dữ liệu thực để có thể trợ giúp con người không chỉ trong đời sống mà còn trong các tác vụ công nghiệp đòi hỏi độ lặp lại và độ chính xác cao”, ông Minh cho biết.

HÀ NGUYỄN