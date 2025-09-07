Người mua và báo chí quốc tế: Háo hức tham quan, trải nghiệm TPHCM

Sáng 7-9, người mua (buyer), phóng viên báo chí, tiktoker đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp tục háo hức tham quan, trải nghiệm TPHCM

Đoàn báo chí, người mua quốc tế tham quan TPHCM do Lữ hành Saigontourist thực hiện

Đây là một trong những hành trình trải nghiệm, từ ngày 4 đến hết 8-9, thuộc khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM 2025 (ITE HCMC 2025).

Phóng viên báo chí quốc tế, buyer háo hức tham quan, trải nghiệm tour đường sông Sài Gòn

Ước tính, có khoảng 250 người tham dự, đến từ Thụy Sỹ, Anh, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore…

Đoàn báo chí, tiktoker, người mua quốc tế tham quan TPHCM

Bà Hoàng Thùy Linh, Phó Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Saigontourist (đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức tour), cho biết, chương trình được thiết kế nhằm mang đến cho đối tác quốc tế cái nhìn toàn diện và sống động về du lịch Việt Nam.

Du khách thưởng thức các tiết mục nghệ thuật tại chương trình nghệ thuật Chào Show (số 6 đường Nguyễn Siêu, phường Sài Gòn, TPHCM). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nội dung tour tập trung vào các trải nghiệm đặc sắc như khám phá TPHCM với các điểm đến gồm Hội trường Thống Nhất, Bảo tàng Mỹ thuật, bờ sông Sài Gòn, trải nghiệm làm bánh xèo, bánh khọt, pha chế cà phê Việt, dạo phố bằng Vespa và thưởng thức chương trình nghệ thuật Chào Show.

Đoàn báo chí, người mua quốc tế tham quan Hội trường Thống Nhất

Bên cạnh đó còn có hành trình về nguồn tại địa đạo Củ Chi, tour biển nghỉ dưỡng Hồ Tràm – Vũng Tàu với các điểm tham quan Bạch Dinh, tháp Thắng Tam, Khu du lịch Hồ Mây, sân Golf The Bluffs Hồ Tràm, Suối nước nóng Bình Châu, cũng như tuyến Côn Đảo với Vườn Quốc gia, Bãi Bàng, Bãi Đất Thắm, chợ Côn Đảo, Bảo tàng, Dinh Chúa đảo và Trại giam Phú Hải…

Đoàn báo chí, người mua quốc tế tham quan sông Sài Gòn

Đặc biệt, tại ITE HCMC 2025, Lữ hành Saigontourist đã đón tiếp hơn 100 buyer quốc tế. Trong 3 ngày diễn ra hội chợ từ ngày 4 đến 6-9, doanh thu của Lữ hành Saigontourist đạt trên 10 tỷ đồng với khoảng 400 khách. Các tuyến bán hiệu quả nhất tiếp tục là miền Bắc mùa lúa chín, Đông Bắc – Tây Bắc, mùa thu Hà Nội, các tour nước ngoài đến Úc, Thái Lan, Nhật Bản…

